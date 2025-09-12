Pachamama de Omar Malpartida aterriza en Maymanta Ibiza para despedir el verano

Maymanta Ibiza, el restaurante del chef Omar Malpartida situado en la azotea del hotel Aguas de Ibiza en Santa Eulalia, se prepara para despedir el verano con una edición especial de Pachamama, el tardeo que ha revolucionado los domingos en Barcelona. El evento, de acceso gratuito, tendrá lugar el próximo 14 de septiembre a partir de las 17h.

Esta vez, el skyline de la Ciudad Condal y las vistas de Collserola ceden el protagonismo al mar Mediterráneo, que se convierte en el escenario perfecto para Pachamama. Lo que no cambia es la esencia mística del evento, una experiencia que conecta a los asistentes con el sol y la energía peruana.

Cada edición de Pachamama es distinta, con shows en vivo, música DJ y muchas sorpresas. En esta ocasión, los encargados de poner la banda sonora al evento serán Salva Martin y Laetitia Laeet, dos referentes DJ’s del panorama house contemporáneo.

Salva Martin inició su trayectoria en Málaga, pero desde 2010 se consolidó en la escena ibicenca y ha sido residente en espacios de referencia como MIRA Ibiza, Baloo y Pure Ibiza Radio, además de presentarse en algunos de los clubs y beach clubs más icónicos de Ibiza como Zoo Project o Beso Beach. Su estilo combina con naturalidad tech house, afro house, deep tech y minimal, adaptándose al ambiente de cada sala y conectando con el público en sesiones siempre vibrantes.

Por otro lado, Laeet, originaria de Andorra, es reconocida como una de las figuras emergentes más sólidas de la escena de música electrónica de la isla. Su carrera se ha forjado con residencias en Moon Ibiza y Fusion Island, además de actuaciones en espacios de prestigio como Pacha, Lío, Destino, Cova Santa, El Row y L’Abarset. Su propuesta sonora se caracteriza por sets energéticos, con grooves profundos y ritmos envolventes que la posicionan como una artista imprescindible en el panorama musical actual.

La asistencia a Pachamama es gratuita, y quienes deseen vivir la experiencia completa pueden reservar mesa en el restaurante —con consumo mínimo por mesa— a través de la web. Allí se encuentra Maymanta Ibiza, galardonado con un Sol de la Guía Repsol y reconocido como el tercer mejor restaurante de España según The Fork Summer Hits 2024, el escenario perfecto para quienes, además de fiesta, buscan disfrutar de la alta gastronomía. El evento dará comienzo a las 17h, justo cuando el sol empieza a descender sobre el Mediterráneo.