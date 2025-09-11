Despide la temporada en el nuevo templo gastronómico y sensorial de Cala Gració: Pomelo Playa

Septiembre es el mes de los ibicencos por antonomasia. Comidas o cenas en pareja, en familia, con amigos o con los compañeros de trabajo cobran vida para despedir la temporada en aquellos lugares que han formado parte desde hace décadas de nuestra historia. Entre estos rincones mágicos e imprescindibles, hay un lugar a pie de mar que brilla de forma especial este 2025: Pomelo Playa, el nuevo templo gastronómico y sensorial con sello de Grupo Mambo. Ubicado en la coqueta playa de Cala Gració, en Sant Antoni de Portmany, cuenta con una carta de cocina mediterránea, donde brilla el producto local, y que defiende una propuesta basada en platos para compartir y una extensa variedad de cócteles y de vinos nacionales e internacionales.

Una forma de rendir tributo al mar y de brindar al amparo de la brisa, ya sea disfrutando del sol, dándonos un baño en sus hamacas, o al amparo de las estrellas.

Destacan en el menú de Pomelo Playa sus croquetas de mar, sus mezzes o sus calamares a la andaluza, junto a ensaladas como la de sandía, hinojo fresco y espinacas; la gamba roja ibicenca en crudo, la ostra Pogget N2, el bogavante con orzo o el pulpo crujiente en bullabesa. También tienen un protagonismo destacado los platos de carne, como el lomo bajo de wagyu o el pollo marinado a la brasa con tabbouleh, entre otros, o sus postres, que suponen un delicioso colofón.

Pomelo Playa se caracteriza por su estilo muy mediterráneo, natural y sin artificios que conserva el encanto de los chiringuitos de siempre y que se eleva gracias a su elaborada gastronomía en la que predomina el producto de cercanía. Además, permite comer en una de sus acogedoras mesas a la sombra o disfrutar de sus platos en las hamacas frente al mar y ofrece menús adaptados a los gustos de cada grupo.

El restaurante Pomelo Playa abre de 11:00 a 21:30 horas y las reservas pueden realizarse en el teléfono +34 616 38 83 33 o a través de su página web.