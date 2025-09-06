Platos que fusionan la maestría japonesa con la pasión mediterránea

Pacha Restaurant es el lugar donde comienzan las veladas inolvidables, con un festín para los sentidos y atrevidas fusiones de la maestría japonesa con la pasión mediterránea, todo diseñado por el chef ejecutivo Juan Manuel Guizzetti.

Los productos ibicencos se combinan con ingredientes japoneses. | | PACHA

Ubicado a pocos pasos de la discoteca Pacha, este sofisticado referente gastronómico marca el ritmo de la noche con platos para compartir, crudos frescos, marisco de primera calidad y sushi de alto nivel.

El espacio del restaurante tiene un ritmo mágico propio. Los comensales pueden comenzar en la exuberante terraza tropical, perfecta para cenas tempranas bajo el cielo de Ibiza, y después pasar al interior, íntimo y envolvente, mientras la música crece y aumenta la expectación. Dentro, los sets de dj en vivo y una cuidada carta de cócteles elevan la experiencia, haciendo que la cena se sienta como el primer acto de una noche inolvidable.

Inspirándose en la riqueza estacional de Ibiza y en la pureza de la técnica japonesa, el menú es una vibrante sinfonía de sabores y cada plato es un preludio a la llamada de la pista de baile. Desde un delicado tartar de wagyu y aguachile de hamachi hasta presa ibérica a la brasa y wagyu estilo Tokio Café de París, cada creación en Pacha Restaurant es una invitación a disfrutar.

Fiel al espíritu Pacha, la experiencia no termina en la mesa. Los comensales de Pacha Restaurant disfrutan de acceso gratuito al Pacha Club sin colas ni entradas adicionales. Es un viaje fluido desde una cena elevada hacia una noche inmersiva en la que los ritmos continúan hasta altas horas de la madrugada.

Pacha Restaurant