The Oyster & Caviar Bar: una experiencia atrevida de lujo y sabor junto a la piscina roja más famosa de Ibiza

En el corazón del The Unexpected Ibiza Hotel se esconde un secreto a voces que ha conquistado a viajeros exigentes, foodies y amantes del lujo experiencial: The Oyster & Caviar Bar. Situado literalmente junto a la piscina roja más icónica de Ibiza, este espacio gastronómico no solo ofrece un menú de alta gama, sino que invita a sumergirse —literal y figuradamente— en una experiencia sensorial donde el agua, la música y la cocina se combinan para crear momentos irrepetibles.

La primera impresión lo dice todo. Basta acercarse para sentir cómo la vibrante tonalidad carmesí del agua refleja la luz del Mediterráneo, convirtiendo cada rincón en un escenario digno de una postal. Es aquí, con la atmósfera cosmopolita del hotel, donde empieza el viaje culinario de The Oyster & Caviar Bar.

The Oyster & Caviar Bar redefine el concepto de restaurante “poolside” en Ibiza / The Unexpected Ibiza Hotel

La piscina roja: un icono de Ibiza convertido en escenario gastronómico

La piscina roja del The Unexpected Ibiza Hotel no es una piscina más: es un símbolo. Su color, lejos de ser un simple capricho estético, se ha convertido en parte de la identidad visual del complejo y en uno de los puntos más fotografiados de la isla. Rodeada de camas balinesas y jacuzzis privados, su superficie roja crea un contraste hipnótico con el azul del cielo ibicenco, elevando cualquier experiencia gastronómica que se viva a su lado.

En este escenario, cada comida se transforma en un evento. El reflejo de las copas de champán en el agua, el aroma de los platos recién preparados y la música vibrante conforman un ambiente sorprendente en el que es imposible no dejarse llevar. Comer aquí no es solo disfrutar de un plato, sino formar parte de un ritual que mezcla hedonismo, estética y sabor.

Platos frescos y creativos que viajan del Mediterráneo a la cocina nikkei. / The Unexpected Ibiza Hotel

Una carta que viaja de Japón a Perú, con escala en el Mediterráneo

En The Oyster & Caviar Bar, la cocina es tan llamativa como el entorno. Su propuesta está inspirada en la tradición japonesa más pura —con una cuidada selección de nigiris, sashimis y uramakis— y en la creatividad de la cocina nikkei, que fusiona influencias japonesas y peruanas en un lenguaje culinario propio.

Los chefs trabajan con producto fresco de primera calidad, mucho de él procedente de la isla, para garantizar que cada bocado sea auténtico. Así, la suavidad de un sashimi de atún se potencia con un toque cítrico de yuzu, y un uramaki clásico se reinventa con ingredientes como mango flambeado o chipotle ahumado.

La carta, diseñada para ser versátil, propone platos perfectos con sabores únicos para disfrutar y compartir entre amigos, en un escenario atrevido que nunca deja de sorprender. No faltan las ostras servidas con distintas preparaciones —clásicas, con salsa ponzu o con caviar—, ni los ceviches frescos que resumen el espíritu de la cocina nikkei.

Cada plato es un viaje sensorial que involucra vista, olfato y gusto, acompañado por la música y el ambiente único del hotel.

Platos que despiertan todos los sentidos

Entre las joyas gastronómicas que han conquistado a los comensales destacan:

Ostra con salsa ponzu y caviar : un juego de texturas y matices donde el salino del mar se equilibra con la acidez cítrica.

: un juego de texturas y matices donde el salino del mar se equilibra con la acidez cítrica. Dragon Roll con gambas en tempura de panko y mango flambeado: una explosión de sabor que combina crujiente, dulce y picante.

con gambas en tempura de panko y mango flambeado: una explosión de sabor que combina crujiente, dulce y picante. Hamburguesa de Wagyu con mayonesa de chipotle ahumado en pan brioche: un clásico reinventado con ingredientes de lujo.

con mayonesa de chipotle ahumado en pan brioche: un clásico reinventado con ingredientes de lujo. Pescado fresco del día, seleccionado por el chef y preparado con técnicas que respetan el producto y realzan su sabor.

Un concepto “poolside” que redefine el lujo experiencial

Comer en The Oyster & Caviar Bar es mucho más que sentarse a la mesa. Aquí, el concepto de restaurante “poolside” adquiere una nueva dimensión. No se trata solo de estar junto a una piscina, sino de integrarse en una atmósfera en la que la gastronomía y el ocio conviven en armonía.

Las camas balinesas invitan a pasar horas al sol o bajo las sombrillas, mientras que los jacuzzis privados permiten vivir la experiencia en un ambiente exclusivo por completo antes o después de una comida. El entorno musical —elegido para complementar la experiencia— acompaña cada momento, sin eclipsar las conversaciones ni romper el equilibrio del lugar.

El servicio, impecable y atento, se encarga de que nada falte: desde un cóctel especial al llegar, hasta la sugerencia de maridaje perfecta para un plato en concreto. Y para que la llegada sea tan cómoda como la estancia, el establecimiento ofrece valet parking, un detalle que subraya el carácter exclusivo de la propuesta.

El contraste hipnótico del rojo intenso del agua y el azul del cielo ibicenco / The Unexpected Ibiza Hotel

El poder de reservar y anticipar la experiencia

La popularidad de The Oyster & Caviar Bar ha hecho que la reserva previa sea más que recomendable, especialmente en temporada alta. No solo para asegurar una mesa junto a la piscina roja —el lugar más codiciado—, sino para poder planificar la experiencia completa: desde el momento de la llegada hasta la última copa al atardecer.

Quienes han pasado por aquí saben que no se trata de “ir a comer”, sino de regalarse un día entero de disfrute, con la posibilidad de empezar con un baño matinal, seguir con un almuerzo de alta cocina y terminar la tarde entre burbujas, música y buena compañía en un ambiente atrevido, vibrante y experiencial.

Reserva tu experiencia junto a la piscina roja Vivir The Oyster & Caviar Bar no es algo que se pueda contar… hay que sentirlo. UN LUJO QUE SE VIVE Desde el primer sorbo de tu copa hasta el último bocado de sushi nikkei, cada instante en The Oyster & Caviar Bar está diseñado para ser único. RESERVA CON TIEMPO Asegura tu mesa junto a la piscina roja más icónica de Ibiza. Elige la ubicación perfecta y deja que el equipo de The Oyster & Caviar Bar se encargue del resto. MÁS QUE UNA COMIDA Disfruta de la gastronomía, experiencias “poolside” completas con camas balinesas, jacuzzis privados y un menú para compartir en The Oyster & Caviar Bar. Reservar ahora Plazas limitadas en temporada alta.

The Unexpected Ibiza Hotel: donde lo inesperado se convierte en inolvidable

El entorno que acoge a The Oyster & Caviar Bar no es un hotel cualquiera. The Unexpected Ibiza Hotel, reconocido con la distinción Recommended en la Forbes Travel Guide, es un lugar diseñado para sorprender en cada rincón. Desde espectáculos de danza vertical en su fachada, hasta propuestas como The Unexpected Future o el show de percusión de Drum Drops, todo está pensado para romper la rutina y ofrecer vivencias únicas.

Ray of Sea: el estampado que convierte Ibiza en pasarela de lujo / @dsanjuan

La oferta gastronómica del hotel incluye varios restaurantes y bares de autor, cada uno con una personalidad distinta, pero todos con un mismo denominador común: calidad, creatividad y atención al detalle. En este ecosistema de experiencias, The Oyster & Caviar Bar brilla como una joya que combina el placer del paladar con el magnetismo de un lugar que es, por sí mismo, una obra de arte. La colaboración con Roberto Cavalli refuerza además el compromiso de The Unexpected Ibiza Hotel de convertirse en un icono del diseño, consolidando su visión vanguardista y su apuesta por el lujo experiencial.

Roberto Cavalli lleva su visión del lujo a Ibiza con una colaboración exclusiva con The Unexpected Ibiza Hotel El icónico The Oyster & Caviar Bar se viste con el estampado Ray of Sea, diseñado por Fausto Puglisi e inspirado en un mechero Art Decó, reinterpretado en azul Miami para evocar la frescura mediterránea. Esta evolución del histórico Ray of Gold de 2007 se convierte en el símbolo del verano y refuerza la alianza entre Cavalli y The Unexpected Hotels.

Detalle del ambiente cosmopolita que envuelve a The Oyster & Caviar Bar junto a la piscina / The Unexpected Ibiza Hotel

Una experiencia que se queda en la memoria

Quienes han vivido una tarde o una noche en The Oyster & Caviar Bar suelen coincidir en algo: la experiencia se recuerda mucho tiempo después. Es el conjunto lo que marca la diferencia: la visión de la piscina roja, el sabor intenso de una ostra con caviar, la sonrisa del personal, la música envolvente y la sensación de estar en un lugar vibrante y exclusivo.

Porque al final, no se trata solo de comer bien —que aquí es casi una garantía—, sino de sentir Ibiza en su versión más exclusiva y sorprendente. Un lugar donde el lujo no es ostentoso, sino natural, y donde cada detalle parece pensado para que el visitante se sienta parte de algo especial.

The Bite & Dance Pack – The Oyster & Caviar Bar: el plan más atrevido para vivir Ibiza

The Oyster & Caviar Bar presenta su exclusivo The Bite & Dance Pack, una experiencia que combina alta gastronomía y la energía de la isla en un mismo plan. Disfruta de un menú diseñado para sorprender al paladar y de una entrada VIP a los templos de la música más icónicos: Ushuaïa Ibiza o Hï Ibiza.

Por 169€

The Bite & Dance Pack / The Unexpected Ibiza Hotel

Por 250€

The ULTRA Bite & Dance Pack / The Unexpected Ibiza Hotel

Por 300€