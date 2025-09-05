Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Nassau Beach Club celebra una noche única bajo la Luna de Sangre con magia, fuego y una cena que no olvidarás

El lunes 8 Nassau Beach Club organiza una velada con una carta exclusiva y un espectacular show

El lunes, los clientes disfrutarán de un espectáculo con fuego.

El lunes, los clientes disfrutarán de un espectáculo con fuego. / Nassau Ibiza

Redacción

Ibiza

Tras el impresionante eclipse lunar, que teñirá el cielo de rojo y nos regalará una inolvidable Luna de Sangre, Nassau Beach Club te invita a celebrar su resplandor y simbolismo con una velada única el próximo lunes 8 de septiembre.

En esta ocasión especial, Nassau ofrece una experiencia gastronómica única y exclusiva, gracias a una carta de noche que se distingue por su creatividad, calidad y sofisticación. La cocina del club destaca por su nivel excepcional, combinando ingredientes frescos y de primera calidad con técnicas innovadoras, para crear grandes especialidades que deleitan hasta a los paladares más exigentes.

Nassau Ibiza ofrece una experiencia gastronómica única y exclusiva.

Nassau Ibiza ofrece una experiencia gastronómica única y exclusiva. / Christian Franco

Disfruta de una experiencia fine dining frente al mar, en un ambiente elegante y vibrante, acompañado por un espectacular show de fuego y una atmósfera cargada de energía y magia.

La Luna de Sangre, con su misticismo y belleza única, marca una de las noches más especiales del año, y en Nassau queremos prolongar su magia con una cita pensada para los sentidos y el disfrute.

Ven a vivir una noche inspirada en el cielo, iluminada por la luna y llena de sabor. La playa, el fuego y la alta cocina se unen para crear una experiencia inolvidable.

La cocina de Nassau Ibiza combina ingredientes de primera calidad con técnicas innovadoras.

La cocina de Nassau Ibiza combina ingredientes de primera calidad con técnicas innovadoras. / Christian Franco

En Nassau se celebra la vida, se disfruta el momento y se siente el auténtico espíritu de Ibiza, es The place to be.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents