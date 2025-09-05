Nassau Beach Club celebra una noche única bajo la Luna de Sangre con magia, fuego y una cena que no olvidarás

Tras el impresionante eclipse lunar, que teñirá el cielo de rojo y nos regalará una inolvidable Luna de Sangre, Nassau Beach Club te invita a celebrar su resplandor y simbolismo con una velada única el próximo lunes 8 de septiembre.

En esta ocasión especial, Nassau ofrece una experiencia gastronómica única y exclusiva, gracias a una carta de noche que se distingue por su creatividad, calidad y sofisticación. La cocina del club destaca por su nivel excepcional, combinando ingredientes frescos y de primera calidad con técnicas innovadoras, para crear grandes especialidades que deleitan hasta a los paladares más exigentes.

Nassau Ibiza ofrece una experiencia gastronómica única y exclusiva. / Christian Franco

Disfruta de una experiencia fine dining frente al mar, en un ambiente elegante y vibrante, acompañado por un espectacular show de fuego y una atmósfera cargada de energía y magia.

La Luna de Sangre, con su misticismo y belleza única, marca una de las noches más especiales del año, y en Nassau queremos prolongar su magia con una cita pensada para los sentidos y el disfrute.

Ven a vivir una noche inspirada en el cielo, iluminada por la luna y llena de sabor. La playa, el fuego y la alta cocina se unen para crear una experiencia inolvidable.

La cocina de Nassau Ibiza combina ingredientes de primera calidad con técnicas innovadoras. / Christian Franco

En Nassau se celebra la vida, se disfruta el momento y se siente el auténtico espíritu de Ibiza, es The place to be.