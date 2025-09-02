Se gasta casi 400 euros en un restaurante con estrella Michelin y su veredicto sorprende: "¡Hasta los huesos!"

Edurne, conocida en redes sociales como @edurnyx, es una creadora de contenido que explica sus experiencias en diferentes restaurantes. En uno de sus últimos vídeos, detalló cómo fue su visita a Can Jubany, un restaurante con 1 estrella Michelin situado en Calldetenes (Barcelona).

Este reconocimiento se otorga por la Guía Michelín, una prestigiosa publicación gastronómica que evalúa y califica restaurantes, y está considerado uno de los mayores honores en el mundo culinario.

La creadora de contenido empezó explicando que uno de los entrantes era una deconstrucción de oliva: "Nos han traído hasta los huesos de las olivas, que están hechos con pan crujiente y nos han recomendado que con la cucharita los cojamos a la vez. La aceituna es como una esferificación que directamente se deshace en la boca".

Además, la joven detalló que tanto el pan como el fuet son de elaboración propia del restaurante: "¡Wow! Lo hacen en la propia casa y lleva la etiqueta de Jubany".

Edurne enseñó más platos del cocinero Nandu Jubany: "Montadito de cansalada con trufa recién rallada", "mantequilla de trufa", "careta de cerdo', "tartar de gamba blanca con caviar, con yema de huevo y una base de aguacate", "sopa de pan con trufa rallada por encima, foie, perdiz y albóndigas de perdiz" o la "representación de un huerto con zanahoria, remolacha, mayonesa de ajo y perejil", entre otros.

Los guisantes con velo de cansalada, trufa rallada y yema de huevo los calificó como una "locura", mientras que aseguró que el socarrat de arroz y gamba roja está buenísimo: "Es un plato que pensaba que iba a ser como muy pesado y es muy ligero".

En cuanto a los postres, hay una gran variedad de quesos con diferentes mermeladas de sabores como manzana, fresa y naranja; suissed rellena de fruta de la pasión que le acompaña un sorbete de mandarina; una sopa de hierbas aromáticas con piña asada y pesto; raíces de chocolate con un toque salado; brownie con helado de cacahuete y palomitas caramelizadas y el baba, un brioche con sabor a mantequilla.

Todos estos platos se pueden degustar en el menú 'El gran àpat de Can Jubany' y tiene un coste de 153,64 euros por persona.

Sin embargo, Edurne no podía dejar de probar los canelones de Jubany que son muy famosos: "¡Qué buenos! Están supercremosos, muy untuosos".