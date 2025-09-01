¿Pueden los restaurantes cobrar el pan que sirven en la mesa? Esto es lo que dice la ley

Una de las situaciones bastante comunes a la hora de sentarse en la mesa de un restaurante en España es que, incluso antes de servir las bebidas, nos pongan una cesta con pan. Y aquí empieza el debate, ya que muchos comensales se preguntan si están obligados a pagar por ese pan, incluso si no lo han pedido expresamente o no lo consumen. La respuesta depende de varios factores.

¿Cobrar por el pan es legal?

Sí, los restaurantes pueden cobrar por el pan que sirven en la mesa, pero únicamente pueden hacerlo si informan previamente al cliente de su coste. Así lo establece la normativa sobre derechos de los consumidores, concretamente la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios exige que los establecimientos detallen de forma clara y visible los precios de todos los productos y servicios que ofrecen, incluidos los que se colocan automáticamente en la mesa, como el pan, los aperitivos o el agua.

¿En qué casos no pueden cobrarlo?

Si el pan se coloca en la mesa sin que el cliente lo haya pedido y sin que se indique su precio en la carta o en algún lugar visible, el consumidor podría negarse a pagarlo. Según la normativa vigente, todo servicio no solicitado puede considerarse una práctica comercial desleal, y el cliente tendría derecho a reclamar.

También hay jurisprudencia al respecto: en algunos casos, organismos de consumo autonómicos han sancionado a restaurantes por incluir cargos por productos no pedidos y no anunciados.

¿Qué pasa si no lo tocas?

Aunque no toques el pan, si en la carta aparece especificado su precio como 'servicio de pan' o 'cubierto', y este se cobra de forma general a todos los clientes, el restaurante tiene derecho a incluirlo en la cuenta. En ese caso, no se está cobrando el producto en sí, sino el servicio.

Por el contrario, si no hay ninguna indicación previa, y el cliente no consume el pan, podría reclamar su retirada de la cuenta.

Recomendación: revisar la carta

Los expertos en derechos del consumidor recomiendan revisar bien la carta antes de pedir, y no dudar en preguntar si hay algún cargo adicional por el pan, los aperitivos o el agua. En caso de disconformidad, el comensal puede solicitar la hoja de reclamaciones o acudir a la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC).