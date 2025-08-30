HOTEL BOUTIQUE Y SPA LAS MIMOSAS
Relax, bienestar y gastronomía con descuentos para residentes
Las propuestas de ‘day pass’ incluyen opciones muy atractivas
Antes de que termine la temporada, nada mejor que hacer un pequeño descanso, aunque solo sea un día o unas horas. Dirigido a los residentes, el Hotel Boutique y Spa Las Mimosas invita a disfrutar de una jornada de relax y bienestar con descuentos especiales para un day pass o para su nueva línea de tratamientos Wellness & Longevity con Mónica Quintero.
Las propuestas de day pass para residentes incluyen desde el acceso clásico, con tumbona por 45 euros por persona, de los que 40 se pueden disfrutar en su restaurante Mimo’s; acceso con cama balinesa y una hora de spa por 85 euros por persona, de los cuales 80 son crédito para consumiciones en el restaurante. Otra opción es el acceso a spa y gym por 25 euros por persona.
Se trata de una forma única de disfrutar de una jornada de piscina y spa, en un espacio acogedor, rodeado de naturaleza, donde deleitarse con la gastronomía de Mimo’s, su restaurante de estilo italiano y mediterráneo.
