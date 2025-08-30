Paquetes de cumpleaños a medida para celebraciones infantiles inolvidables

Bam-Bu-Ku Ibiza, el popular restaurante y beach club de Sant Antoni conocido por su ambiente vibrante y divertido, lanza sus nuevos paquetes de cumpleaños personalizados, diseñados para ofrecer una experiencia única y memorable a los más pequeños.

Ubicado en el corazón de Ibiza, Bam-Bu-Ku se consolida como el lugar ideal para que los niños disfruten de una fiesta de cumpleaños llena de diversión, música y sorpresas.

Por 15 euros por persona, los paquetes incluyen un menú de dos platos (principal, postre y bebida), que se puede disfrutar durante los populares eventos familiares del local: ‘The Kiddo’ y ‘Fam-Bu-Ku’. Los niños podrán pasarlo en grande con acceso a la piscina, animadores, música, disfraces y una gran variedad de juegos.