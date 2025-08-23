Las mejores terrazas para cenar y ver los fuegos de Sant Bartomeu

La noche de Sant Bartomeu, el 24 de agosto, siempre es especial en Sant Antoni gracias a los fuegos artificiales que se lanzan a medianoche para despedir su día grande. Y qué mejor forma de disfrutarlos que sentados en la terraza de un buen restaurante, en la sobremesa de una suculenta cena, quizá con una copa en la mano.

Villa Mercedes

Villa Mercedes. | | NICO FERNÁNDEZ / .

En pleno Paseo Marítimo de Sant Antoni de Portmany, Villa Mercedes, una antigua villa de principios del siglo XX, es un capricho para las almas más románticas. Con unas vistas espléndidas al puerto y una carta exquisita con tintes mediterráneos, este establecimiento de Grupo Mambo propone convertirse en el mirador perfecto para emocionarse ante el espectáculo pirotécnico que tendrá lugar el domingo a medianoche. Para ello, además de su carta habitual cuenta, en esta ocasión, con un menú especialmente diseñado para sorprender a todos los paladares. La selección consta de puerro a la brasa con salsa brava o ensalada Villa Mercedes a elegir como entrantes, bacalao a la parrilla o entraña angus como platos principales, y choco-latísimo brownie o piña a las hierbas ibicencas como postres.

Los fuegos se lanzan en la medianoche del 24 de agosto. | | J.A.RIERA

Además, este menú, que tiene un precio de 90 euros por comensal, incluye media botella por persona del conocido vino Chateau Sainte marguerite Symphonie Rosé con el que maridar una noche única repleta de color y de encanto.

Vistas desde Es Nàutic. | | D.I.

Hotel Boutique & Spa Las Mimosas

Hotel Boutique & Spa Las Mimosas, también de Grupo Mambo, se suma a la celebración de Sant Bartomeu tanto con los platos de su carta habitual, como con un menú especial con el que vivir esta épica noche desde su restaurante de cocina italo-mediterránea. Una cena que incluye una tabla de mix de croquetas (de jamón, de pollo y de boletus), una ensalada de burrata pugliese con tomates confitados y pesto genovés o un vitello tonnato como entrantes a elegir. Carbonara con guaciale, yema de huevo, pecorino y pimienta negra, linguini frutti di mare o salmón al horno con patatas al romero y verduras serán los platos principales a escoger, y coulant con helado de vainilla y cheesecake con salsa de frutos rojos como postres para endulzar esta inigualable velada.

Además, esta propuesta, que tiene un precio de 65 euros, incluye una copa de vino o cava por persona y un chupito de Limoncello con el que poner el broche perfecto a esta fusión de sabores mediterráneos e italianos y brindar mientras se disfruta de la magia de la pirotecnia.

Cielito

Los amantes de los fuegos artificiales podrán disfrutar también este domingo desde la increíble terraza de Cielito, el nuevo restaurante de comida mexicana de la localidad. Un encuentro abierto a residentes y visitantes de la isla que contará con música en vivo, espectáculo de fuego, flying food, y, por supuesto, las mejores vistas para poder ver este espectáculo de pólvora y color por un precio cerrado de 70 euros por persona con bebidas incluidas.

La terraza de Cielito. | | JUAN GAVILÁN

Cielito es el nuevo restaurante mexicano ubicado en el rooftop del hotel de cinco estrellas Bonito Ibiza, por el que desfila uno de los atardeceres más impresionantes de la isla y algunas de las mejores propuestas culinarias de autor dibujadas por el sello gastronómico de O Beach.

Otras terrazas de Sant Antoni muy recomendadas para disfrutar al máximo de los fuegos artificiales de este domingo 24 de agosto son la de Ítaca y la del restaurante Es Nàutic, que presentará su carta habitual en la noche de Sant Bartomeu.

A pocas horas del lanzamiento de los fuegos, se recomienda reservar cuanto antes para conseguir una de las solicitadas mesas de estos establecimientos.