Suscríbete a Diario de Ibiza durante un año por 25,99€
Vive Ibiza y Formentera al máximo: planes, experiencias y recomendaciones exclusivas
¡No te pierdas nada!
¿Qué restaurantes tienes que conocer? ¿Qué planes gastronómicos puedes hacer? ¿Qué vinos se elaboran en Ibiza y Formentera? ¿Qué puedes comer en Ibiza y Formentera? Todo esto y mucho más lo tienes en el Especial de Gastronomía 2025 de Diario de Ibiza. ¿Te lo vas a perder?
Dónde comer en Ibiza y Formentera: guía 2025 es tu mejor aliada para conocer los mejores restaurantes en Ibiza y Formentera. Cocina mediterránea, vistas al mar y experiencias gastronómicas inolvidables que no te dejarán impasible. ¡Descúbrelos apuntándote aquí!
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Las dos mujeres británicas atropelladas en Ibiza son madres de familia
- Así es el Multiverse, el yate de Yuri Milner que está en Ibiza: 116 metros, bodega exclusiva de vinos y flota propia de barcos
- Santa Eulària descarta intervenir contra el helipuerto ilegal de Jesús
- Heridas graves dos mujeres atropelladas en Ibiza
- Una joven se mete con la música electrónica de Ibiza: 'No sé cantar, no sé bailar, no sé hacer nada con esto
- El Gobierno declara 'zona catastrófica' a Baleares por un incendio en Ibiza
- La nube de polvo que avanza desde África hacia Baleares vista desde el espacio
- Jubilados venden su casa y se marchan de Ibiza ante la carestía de la vida