Suscríbete a Diario de Ibiza durante un año por 25,99€
Entérate de todo en Diario de Ibiza: Este verano te mandamos nuestras recomendaciones gastronómicas para vivir la isla al máximo
¡No te pierdas nada!
¿Qué restaurantes tienes que conocer? ¿Qué planes gastronómicos puedes hacer? ¿Qué vinos se elaboran en Ibiza y Formentera? ¿Qué puedes comer en Ibiza y Formentera? Todo esto y mucho más lo tienes en el Especial de Gastronomía Verano 2025 de Diario de Ibiza. ¿Te lo vas a perder?
Dónde comer en Ibiza y Formentera este verano: guía 2025 es tu mejor aliada para conocer los mejores restaurantes para este verano en Ibiza y Formentera. Cocina mediterránea, vistas al mar y experiencias gastronómicas inolvidables que no te dejarán impasible. ¡Descúbrelos apuntándote aquí!
- Motín en un vuelo de Ibiza a Alicante tras más de diez horas de retraso: 'No sale nadie de la isla hasta que no salgamos nosotros
- El yate de uno de los mayores fabricantes de calzado del mundo navega en aguas de Ibiza
- Niños de diez años solos en una patera rumbo a Formentera
- Nueva multa contra la 'furgo discoteca' de Uber en Ibiza
- Se busca a un desaparecido en Ibiza
- Espectacular incendio en un velero cerca del puerto de Formentera, en el Parque Natural de ses Salines
- Una 'tiktoker' advierte de lo que pasa en Sant Antoni: 'No aceptes un globo, no son de cumpleaños
- Una serpiente, a las puertas de Diario de Ibiza