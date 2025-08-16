El universo gastronómico de Ramsay que está conquistando Ibiza

Hell’s Kitchen ha llegado a Ibiza para dejar huella. Los comensales que se sientan en su mesa quedan cautivados por los sabores más icónicos del chef Gordon Ramsay, pero también por la energía que se respira en el restaurante. Una combinación de lujo que no podía tener otra ubicación que The Unexpected Ibiza Hotel, en el corazón de Plajta d’en Bossa.

Gastronomía de altura para despertar los sentidos.

El tridente de Hell’s Kitchen da la bienvenida a un paraíso infernal que liga a la perfección con la esencia de Ibiza. El espectáculo gastronómico parte de los clásicos atemporales del reconocido chef británico, que además ha creado platos innovadores para este nuevo establecimiento.

La carta esconde delicias como las vieiras a la sartén, el Hamachi crudo o las croquetas, además del emblemático solomillo Wellington que todos quieren probar. Además, para dar el toque ibicenco, Gordon Ramsay ha ideado platos que nacen del producto mediterráneo como los carabineros Hell Fire o la lubina a la parrilla.

Una experiencia que va más allá del plato

Sentarse a la mesa en Hell’s Kitchen, el primer restaurante de la firma que aterriza en Europa, es una experiencia que va mucho más allá de la propia cocina. Si bien los sabores aportan el hilo conductor a la velada, la atmósfera es indescriptible en este lujoso local. Tras el festín gastronómico, los clientes pueden alargar la sobremesa con uno de los increíbles cócteles de Hell’s Kitchen: desde emblemas como el Eighteen Stars hasta tres nuevas propuestas pensadas exclusivamente para Ibiza.

Reservas: 626384378, o en el correo electrónico restaurantes@theunexpectedhotels.com.