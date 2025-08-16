La cocina emocional y creativa Hernán Viva aterriza en Cala Llonga

El reconocido chef argentino Hernán Viva, con una trayectoria internacional que abarca países como Argentina, Brasil, México, Estados Unidos, Austria y Perú, se suma esta temporada al universo gastronómico de Mondrian y Hyde Ibiza como nuevo director culinario. Su dilatada experiencia y su particular visión de la cocina aportan su sello de cocina emocional, artesanal y profundamente creativa a estos dos hoteles situados en Cala Llonga.

Con raíces italianas y españolas (su familia materna proviene de Salamanca), Hernán Viva ha cultivado una estrecha relación con la gastronomía española a lo largo de su carrera. Ha colaborado con chefs como Ismael Alonso (ex Mugaritz, Aponiente, Arola y Echaurren) y ha participado en eventos junto a figuras como Aitor Arregui (Elkano, País Vasco), consolidando vínculos con la cocina del norte de España y su enfoque en el producto de mar.

Actualmente, Hernán lidera una fábrica de pastas familiar y ha desarrollado, junto con el saladero Belleza del Mar, anchoas maduradas en aceite de oliva, sal de anchoas y colatura de anchoas en Mar del Plata, Argentina, que ya forman parte de las cartas de destacados restaurantes en América Latina.

La incorporación de Hernán Viva a Mondrian y Hyde Ibiza promete una propuesta culinaria única, basada en ingredientes de calidad y productos kilómetro cero, técnicas ancestrales y una filosofía que transforma la cocina en una experiencia emocional.

La presencia de este reconocido cocinero enriquecerá la oferta gastronómica de ambos hoteles, consolidando Cala Llonga como un destino de referencia para los amantes de la alta cocina mediterránea. Hernán Viva afirma: «Estoy muy motivado por sorprender a los clientes que nos visitan en Cala Llonga con producto nacional que no solo alimenta sino que transforma».