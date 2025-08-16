Casa Gourmet lanza su Selección de vinos de agosto 2025 con una apuesta clara por la pureza varietal y el origen. La propuesta reúne tres vinos frescos y gastronómicos, elaborados exclusivamente con una sola uva cada uno y firmados por bodegas de referencia en sus respectivas regiones: Galicia, Cataluña y Castilla-La Mancha.

Uno de los vinos de esta selección es el albariño Fillaboa 2023, considerado Mejor Vino Blanco sin Barrica de España por la Asociación Española de Periodistas y Escritores del Vino (AEPEV). Con 94 puntos en la Guía Proensa y altas valoraciones de críticos internacionales como Tim Atkin o James Suckling, este albariño elaborado por Bodegas Fillaboa (Grupo Masaveu) es el reflejo más fino del carácter atlántico.

Nutt Macabeu 2019 es el segundo vino de esta selección. Un blanco ecológico con cuerpo y carácter mediterráneo. Procedente del corazón del Penedès y elaborado por la bodega familiar Mas Bertran, este 100% macabeo certificado en agricultura ecológica combina frescura, volumen y una vinificación respetuosa.

Finca Antigua Viura 2024, un vino joven con volumen y equilibrio, completa el pack de Casa Gourmet. Elaborado a gran altitud en La Mancha, es un blanco joven pero ambicioso, fermentado en acero y criado durante cinco meses sobre sus lías.

La selección de agosto puede adquirirse por 49 euros (valorada en 80 euros) a través de la web o app de Casa Gourmet.