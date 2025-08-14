ROTO: un verano mágico sin fecha de caducidad en Ibiza

Estamos en pleno agosto, época dorada para muchos con sus días eternos de playa y sus noches de fiesta sin fin. Sin embargo, quienes conocen bien Ibiza saben que lo mejor del verano está todavía por llegar. Agosto es sólo el prólogo de una historia que está aún por escribir en lugares como ROTO, donde el verano nunca se apaga.

Momentos para compartir con vistas al Dalt Vila

Las noches en ROTO son pura magia: cenas bajo las estrellas con la luna reflejándose en el mar, la brisa acariciándote la cara y las vistas más icónicas a Dalt Vila para acabar de despertar tus sentidos. ROTO es un lugar para evadirse, para saborear, compartir y disfrutar de la compañía que tú elijas en un ambiente cargado de buena energía.

ROTO: el lugar donde los residentes se encuentran con los viajeros en Ibiza. / ROTO

La gastronomía es el hilo conductor en el restaurante de Ibiza, con platos que rebosan sabor, perfectos para compartir entre risas y brindis. Y cuando llegue septiembre, con días más suaves y noches aún más vibrantes, ROTO seguirá siendo el lugar donde empezar con un aperitivo frente al mar y acabar bailando con el Mediterráneo de fondo. En ROTO, el verano nunca se apaga… solo se enciende más.

ROTO: el verano en Ibiza no termina en agosto

En Ibiza, agosto es solo la mitad del cuento. El verdadero encanto llega cuando el calor afloja y las noches se vuelven más suaves, invitando a disfrutar con calma de todo lo que la isla esconde para ti. En ROTO, esa transición no significa que la magia se apague; al contrario, aquí el verano se intensifica.

La increíble terraza de ROTO, sobre el mar en Ibiza. / Andrés Iglesias

Desde su terraza privilegiada, sobre el mar y con las vistas más icónicas a la ciudad y a la muralla de Dalt Vila, cada cena es una postal. El aire salino acaricia la piel mientras el sol se esconde lentamente tras los muros centenarios. La música, siempre presente pero nunca invasiva, acompaña el ritmo natural de la noche.

ROTO: una propuesta gastronómica que celebra el Mediterráneo con creatividad

En ROTO, la propuesta gastronómica se vive como un viaje. Platos llenos de sabor, frescura y creatividad que celebran el Mediterráneo sin perder el toque internacional que define la isla. Desde un aperitivo al atardecer con una copa en mano hasta una cena completa bajo las estrellas, cada momento tiene su propio ritual.

En ROTO, cada momento tiene su propia identidad. / ROTO

Septiembre llega con días más luminosos y noches perfectas para dejarse llevar. Aquí, las veladas se alargan entre risas, brindis y buena música. Es fácil dejar que el tiempo se diluya mientras la luna refleja sobre el mar y la ciudad parece flotar en la distancia.

Ambiente divertido en ROTO Ibiza. / ROTO

ROTO no es solo un lugar para comer: es un escenario donde se mezclan mar, historia y diversión. Donde los locales se encuentran con viajeros, y cada noche se siente única.

Porque en ROTO el verano no termina… se transforma en algo aún mejor.