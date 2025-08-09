La Nochevieja también se celebra el 31 de agosto en Lío Ibiza
Hace más de una década que el establecimiento organiza la noche más especial del año también en verano
La Nochevieja es, sin ninguna duda, una de las noches más mágicas y especiales de todo el año. Un nuevo comienzo que brinda un futuro cargado de sorpresas y de infinitas posibilidades. Y una suerte de ruptura con todo aquello que nos impide disfrutar de la vida en toda su plenitud. Entonces, ¿por qué limitarse a celebrarla únicamente una vez al año? Hace más de una década que Lío Ibiza se hizo esa pregunta y llegó a la única conclusión posible: ¡la creación de su emblemática Summer New Year’s Eve!
El domingo, 31 de agosto, fue la fecha escogida para celebrar esta Nochevieja de verano, una de las citas de la marca que más expectación despierta entre el público. Imagina disfrutar de un cálido atardecer con vistas infinitas a Dalt Vila sabiendo que estás en el único sitio del mundo en el que todo acaba y comienza en esa misma velada.
La emoción va aumentando y la excitación se va contagiando a medida que se acerca la medianoche y con ella las campanadas y las uvas. Y todo ello en un ambiente diseñado especialmente para la ocasión, donde no falta la decoración festiva ni los cotillones y donde los outfits más elegantes han salido para brillar en una noche que solo puede existir en Lío, donde los límites desaparecen y la provocación toma el control.
Una propuesta ya de por sí impresionante, a la que se suma además una cena de gala concebida como un sugerente recorrido por sabores puros, sorprendentes y sofisticados de raíz mediterránea. Un acto de inmersión artística donde el sabor se suma al arte, la música y el espectáculo en un único latido. Porque tampoco faltará a la cita Spectacularrr, el nuevo show de Lío Ibiza que coquetea con los límites y presenta cinco universos diferentes donde la censura no tiene cabida.
Después de medianoche, le llegará el turno a Lío Club con Travieso, la noche elegida por los amantes de los sonidos latinos y urbanos en Ibiza. En esta ocasión, los encargados de que la entrada al nuevo año se haga bailando serán DJ Papis y Dennis Uko. Ya se puede reservar mesa para la cena-espectáculo y también para Lío Club en la web: www.liogroup.com/es/ibiza.
