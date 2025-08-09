Un icono del tapeo y la terraza perfecta para disfrutar en Vara de Rey

El paseo de Vara de Rey puede presumir de ser uno de los lugares imprescindibles en una visita a la isla de Ibiza y contar con establecimientos que lo llenan de vida como el restaurante La Cava, consolidado como punto de encuentro para residentes y turistas y el lugar ideal para disfrutar de la mañana a la noche.

Una terraza perfecta para encontrarse en Vara de Rey.

La carta de La Cava; en la que el producto local y de temporada protagoniza platos para compartir, propuestas vegetales y platillos de pescado y carne; es siempre un acierto gracias a su combinación de sabores del Mediterráneo y del Cantábrico que logran sugerentes comidas y cenas. Con una cocina que abre todo el día, este restaurante de Grupo Mambo es, también, el lugar estrella del tapeo en la ciudad de Ibiza. Croquetas de jamón ibérico o de puerros, buñuelos de bacalao con salsa tártara, zamburiñas gratinadas con jamón y chalota confitada, tartar de atún y puré de aguacate, sus inimitables tortillas de patatas o sus deliciosos huevos rotos trufados son solo algunas de las sugerencias de este restaurante para compartir y disfrutar. Todo ello maridado con su extensa variedad de vinos, champanes y cócteles de autor que aportan un toque innovador a cualquier momento.

Además, para los más sibaritas y los amantes de la exquisitez, La Cava cuenta con su propia tienda, La Cava Gourmet, en la que encontrar una gran selección de productos locales, nacionales e internacionales con los que elaborar un excelente menú en casa con un toque gourmet, hacer un regalo especial gracias a sus cestas personalizadas y productos de alta calidad o regalarse una experiencia culinaria de primer nivel.

La Cava Gourmet dispone de todo tipo de delicias gastronómicas como conservas y salazones artesanales, embutidos y quesos, ahumados, aceitunas y encurtidos y aceites de oliva virgen extra, así como dulces y chocolates que encajan a la perfección con sus vinos, champanes y espirituosos nacionales e internacionales de primeras marcas. Este espacio abre cada día de la semana y está ubicado junto a La Cava, en el paseo de Vara de Rey, próximo al puerto de Ibiza y al barrio de La Marina.

Reservas para el restaurante en la web www.lacavaibiza.com/es/ o en el teléfono 971 31 60 74.