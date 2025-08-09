Hotel Rural Can Curreu
Escapadas rurales que despiertan los cinco sentidos en plena naturaleza
Un paseo a caballo, un menú degustación y circuito termal para una experiencia completa en Can Curreu
Planes para disfrutar Ibiza hay muchos, pero pocos como el que presenta Can Curreu: una propuesta de gastronomía, bienestar y experiencias en plena naturaleza que permite despertar los cinco sentidos. Quienes quieran vivir una escapada rural pueden escoger el pack que permite montar a caballo, degustar un menú que recorre sabores mediterráneos con pinceladas creativas y relajarse después con un circuito termal en el spa de Can Curreu. El restaurante de este hotel rural está abierto a mediodía y por la noche y está situado en un entorno lleno de vegetación. Reservas: 971 33 52 80.
