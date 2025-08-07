Marina Ibiza vibra con San Ciriaco: tradición, espectáculo y vistas privilegiadas

La isla de Ibiza ya está inmersa en las Festes de la Terra, y se prepara para vivir su momento culminante con la llegada de San Ciriaco, patrón de la ciudad, cuya festividad el 8 de agosto marcará el punto álgido de esta celebración que mezcla historia, identidad y alegría frente al mar.

Esta jornada honra al patrón de la ciudad desde 1650, una fecha que, desde entonces, se celebra como símbolo de identidad entre los ibicencos.

Durante estos días, residentes y visitantes se sumergen en un programa lleno de actividades populares, conciertos, arte y cultura local, que culminará con una de las citas más esperadas del calendario ibicenco: el espectáculo de fuegos artificiales que iluminará la bahía y Dalt Vila la noche del día 8. Y no hay mejor lugar para disfrutarlo que Marina Ibiza.

Con su ubicación estratégica frente al casco antiguo, Marina Ibiza se convierte en el escenario perfecto para vivir esta jornada mágica. Desde primeras horas del día, el ambiente se tiñe de espíritu festivo, invitando a recorrer la costa en barco, explorar las tiendas de la marina o disfrutar de una pausa gastronómica en espacios como Filin, Cappuccino o Calma.

Y cuando caiga la noche, los puntos más exclusivos del puerto desplegarán su encanto para celebrar San Ciriaco con estilo. ROTO, con su energía única, su cocina mediterránea reinventada y su atmósfera siempre vibrante, será uno de los lugares más cotizados para disfrutar de la noche ibicenca con vistas inmejorables.

Y, por supuesto, Lío Ibiza.

La fiesta de San Ciriaco no es solo una conmemoración religiosa. Es una oportunidad para reconectar con la esencia de Ibiza, celebrar su historia y compartirla con quienes la visitan. En pleno verano, cuando la isla rebosa vida, esta jornada ofrece una mirada auténtica al alma de la isla blanca.

Marina Ibiza se suma un año más a este homenaje, invitando a todos sus visitantes a vivir el próximo 8 de agosto como lo que es: una fecha para recordar… y el lugar perfecto para hacerlo.