Sabor a mar: los restaurantes de playa que definen el verano en Ibiza

Ibiza tiene una receta infalible para quienes buscan disfrutar del verano: buena comida, ambiente relajado y vistas al Mediterráneo. Los restaurantes de playa de la isla ofrecen mucho más que arroces frente al mar. Con propuestas que van del sushi al taco, del cóctel sofisticado a la sobremesa sin prisas, estos locales combinan sabor, música y estilo en enclaves únicos donde cada comida se convierte en un momento para recordar.

Amigos, cócteles y buena música: el tiempo se detiene frente al mar. / THE BEACH AT HARD ROCK HOTEL IBIZA

The Beach at Hard Rock Hotel Ibiza no es simplemente un restaurante de playa. Es un rincón en pleno Platja d’en Bossa donde disfrutar de una jornada de sol, gastronomía y cócteles refrescantes. Una tentación para los cinco sentidos.

The Beach, Unexpected Ibiza presenta desde la clásica paella hasta propuestas más creativas con toques modernos. / THE BEACH, UNEXPECTED IBIZA

Estás en Platja d’en Bossa con los pies en la arena y de repente huele a arroz, pero arroz del bueno, y suena muy buena música. Bienvenido a The Beach, Unexpected Ibiza. Aquí, el protagonista es el fuego lento, los fondos intensos y el respeto por el producto local. Desde la clásica paella hasta propuestas más creativas con mariscos frescos y toques modernos, cada arroz cuenta una historia que se saborea con los pies en la arena y el mar como telón de fondo.

El ambiente acompaña: mesas al aire libre, música, cócteles bien preparados y gente que busca disfrutar sin prisas. Es el lugar ideal para comidas largas bajo el sol, celebraciones junto al mar o simplemente una escapada gastronómica que capture la esencia más auténtica de la isla blanca.

El lugar donde todo el mundo quiere estar. / CHRISTIAN FRANCO

Hay lugares a los que, si vas, siempre quieres volver. De esos en los que parece que todo encaja, que te hacen sentir como si estuvieras en una realidad paralela en la que el placer de vivir se celebra sin límites. Uno de esos destinos es Nassau Beach Club, todo un icono de la gastronomía y el ocio situado en la vibrante Platja d’en Bossa.

La carta, de cocina mediterránea, se adapta a la enorme variedad de clientes que atienden cada día. / BEACHOUSE

Definir este espacio en pocas palabras es complicado. Depende de la hora, este santuario para personas sibaritas, amantes de la comida y con mentes curiosas y creativas, se transforma en un lugar para practicar yoga y tomar un desayuno saludable, un sitio de playa con hamacas para tomar el sol mientras se toma algo, un espacio gastronómico para los amantes de la comida, una playa para ir con los niños, un lugar para tomar un cóctel al atardecer o un beach club con cena y espectáculo. Así que lo mejor es disfrutar de un día allí y comprobar cómo cambia la experiencia según el momento del día.

La carta ofrece desde el arroz de marisco hasta la paella valenciana. / ZAZÚ IBIZA

A orillas de Platja d’en Bossa, este restaurante consolida su esencia: gastronomía que sorprende, ambiente que atrapa y una energía que invita a quedarse. En su tercer verano, este espacio donde el mar y la música se cruzan con la buena mesa, presenta una carta tan equilibrada como tentadora. Sushi, pescados a la brasa, arroces, tacos, cócteles y momentos. Porque aquí no se viene solo a comer: se viene a vivir durante todo el día. Y por la noche, Zazú Ibiza da un giro de 180 grados con un dinner show potente que genera la fiesta.

Comer frente al mar en Seahorse, un restaurante perfecto para cualquier ocasión. / ED/Diario de Ibiza

En el corazón de Platja d’en Bossa, uno de los enclaves más vibrantes y cosmopolitas de Ibiza, Vibra Hotels presenta dos experiencias gastronómicas complementarias que elevan la oferta culinaria de la isla: Seahorse Restaurante & Beach Club y Taquería Tacosanto. Dos espacios con identidad propia, unidos por una misma filosofía: ofrecer cocina de calidad en escenarios que estimulan todos los sentidos.

Cócteles de autor perfectos para acompañar en la sobremesa o al atardecer en Pomelo Playa. / Pomelo Playa

Los amantes de la tranquilidad, la arena, el mar y la buena gastronomía tienen un nuevo referente en uno de los rincones de la isla con más encanto como es Cala Gració: Pomelo Playa. Este nuevo establecimiento de Grupo Mambo que refleja a la perfección el concepto de estilo relajado y desenfadado ha llegado esta temporada para redibujar el chiringuito ibicenco de toda la vida conservando su encanto original y elevando la experiencia con su propuesta gastronómica. En Pomelo Playa el producto local da vida a una carta pensada para disfrutar de un día de playa y en la que cada detalle está orientado al más absoluto deleite.

El restaurante se ha reformado este año y la intención es alargar la temporada hasta noviembre. / Daniel Balda

Una ubicación privilegiada, un servicio increíble y una gastronomía de altísimo nivel son los ingredientes por los que merece visitar El Chiringuito Ibiza, en la playa de es Cavallet, situada en el corazón del Parque Natural de Salinas.