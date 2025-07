El trabajo artesanal de las bodegas de Ibiza y Formentera sale a la luz

Muchos de quienes visitan Ibiza o Formentera se sorprenden de la alta calidad de su gastronomía y todavía se sorprenden más cuando prueban un vino elaborado en las Pitiusas. La emoción es todavía mayor si realizan una visita a una de las bodegas de Ibiza y Formentera.

Una visita permite conocer de cerca las características y las propiedades de cada vino. | CAN RICH

El enoturismo se va abriendo hueco en Ibiza y Formentera al mismo tiempo que las bodegas ganan en profesionalización y en producción. Además de una vía de promoción, es una manera de diferenciarse, de dar a conocer el proceso de fabricación artesanal de los vinos y de contribuir a que se valore el patrimonio agrícola y gastronómico de las islas.

La experiencia tanto para turistas como para bodegueros es muy positiva. | IBIZKUS

Bodegas como Can Rich, Ibizkus y Terramoll organizan visitas y catas para difundir las bondades de sus vinos y para mostrar la calidad que alcanzan los caldos en las islas, algo inimaginable para la gran mayoría de los visitantes.

Las visitas a las bodegas suelen incluir explicaciones en el campo, junto a las viñas, como en este caso de Ibizkus. | IBIZKUS

«El proceso del trabajo artesanal, la autenticidad del producto y el excelente nivel de nuestros vinos es lo que sorprende a quienes visitan Can Rich», explica su director, Álvaro Pérez Navazo. La bodega recibe anualmente una media de unas 1.500 personas.

Las catas incluyen productos de la tierra y en Can Rich, aceite de elaboración propia. | CAN RICH

En Formentera, lo que deja con la boca abierta a los visitantes «es precisamente, eso, que haya una bodega así en esta isla», apunta José Abalde, enólogo y director de Terramoll.

Espacio acondicionado para las catas en la bodega de Formentera. | TERRAMOLL

Más prágmáticos son quienes visitan Ibizkus ya que como señala Henrik Smith, director de marketing, la primera pregunta tras visitar la bodega y realizar la cata es: «¿por qué estos vinos no están en los restaurantes de Ibiza?. Se quedan muy sorprendidos por la calidad y se extrañan de que no haya un espacio dedicado a los vinos de Ibiza en las cartas de los restaurantes, como sí pasa en casi cualquier establecimiento del resto de España, que muestran los vinos de su zona».

Mostrar los vinos de las islas

Las visitas sirven para mostrar no solo los vinos de una determinada bodega, sino de la isla, así lo corroboran los tres expertos Álvaro Pérez Navazo, José Abalde y Henrik Smith, quienes coinciden en que en sus bodegas se habla de la tradición vitivinícola, de la indicación geográfica protegida ‘Vino de la Tierra de Ibiza’ o del proceso de elaboración desde la antigüedad hasta hoy.

Ejemplo de cepas viejas de Ibizkus de la variedad de uva monastrell ibicenca. / Ibizkus

Las visitas a Can Rich se organizan en grupos de un máximo de 20 personas, aunque pueden llegar a 40 si se dividen en dos. La bodega Can Rich recibe visitas durante todo el año, pero en primavera y otoño es cuando más afluencia hay. Visitar la viña y la bodega, donde muestran las ánforas en las que reposa el caldo, y acabar con la cata suele ser el recorrido habitual. «Nos gusta explicar bien los procesos, porque es una visita informativa y de fácil entendimiento», dice el director.

Agricultura ecológica y sostenible

Similar es la visita que organiza la bodega Terramoll, en Formentera. «Empezamos por un paseo por los viñedos, donde damos la explicación sobre la climatología de Formentera y la tradición vitícola de la isla, que es más importante de lo que la gente se cree, porque hace 50 años aquí se vivía de lo que daba el mar y el campo. Y después contamos lo que hacemos nosotros, que es agricultura ecológica y sostenible. Luego visitamos la bodega, donde hablamos de la elaboración, y finalizamos en la zona de degustaciones», explica José Abalde, enólogo de Terramoll. Las visitas se organizan los martes, jueves y sábados del 15 de abril al 20 de octubre, en grupos de hasta 20 personas que raramente se completan.

Las visitas a las bodegas es un plan que cada día gana con más aficionados. / Can Rich

Más tecnológicas son las visitas a Ibizkus, ya que se realizan de manera virtual. «Desde la cosecha hasta abril, el campo no tiene mucho interés», dice Smith. Así que con la visita virtual podemos enseñar cómo crece la uva y cómo se cosecha. Los recorridos por la bodega también están limitadas para no entorpecer el trabajo del prensando o del embotellado. Como anécdota Smith cuenta que en 2019 un turista abrió una barrica y se perdieron 700 litros de vino.

Las visitas se organizan desde el 1 de abril hasta el 31 de octubre, pero a veces hay excepciones si se forma un grupo.

Las catas contribuyen a fomentar la cultura de los vinos de Ibiza y Formentera. / Juan Carlos Flórez

Como no podía ser de otra manera, las tres visitas terminan con una cata. En el caso de Can Rich, al vino se añade el aceite que producen en su finca. Las catas se maridan con productos de la tierra como quesos y embutidos, aunque en Ibizkus suelen incluir jamón ibérico, ya que las expectativas de sus visitas así lo demandan. El motivo no es otro que el elevado número de extranjeros que optan por el enoturismo. Un 88% según los datos de Smith. Aunque los españoles de fuera de Ibiza y los ibicencos también se acercan cada vez más a las bodegas.

Los tres expertos consideran que las visitas tienen una alta rentabilidad, aunque no sea en términos económicos, ya que ayudan a promocionar sus productos y con el tiempo a mejorar las ventas. Incluso en muchos casos, quienes participan en las visitas se llevan alguna botella o hacen pedidos para enviárselos a casa o establecimiento.