¿Te gustaría saber qué bodega lanza una gama de vinos diseñados para el verano?

Una bodega de Ibiza ha dado un salto de calidad y ha decidido, con su añada de 2024, relanzar su marca y reconducir su estrategia con el firme propósito de demostrar que es posible elaborar grandes vinos en Ibiza.

Can Rich, además de vino, elabora hierbas ibicencas, café caleta, vermut y aceite de oliva.

«En Can Rich sabemos de vino y conocemos bien el verano de Ibiza, por eso hemos perfilado las cualidades de nuestra gama más joven y fresca para adecuarlos a la temporada estival de la Ibiza. Los nuevos vinos de la añada 2024 destacan por ser aromáticos, suaves pero vibrantes, sabrosos, tener un grado alcohólico moderado y un carácter muy mediterráneo. Además, son vinos ecológicos, están reconocidos como Vinos de la Tierra de Ibiza y en su mayoría se elaboran con variedades nativas de Ibiza», explica Álvaro Pérez Navazo, director técnico de la bodega.

Nuevo estilo de vinos

«Nuestros vinos ya no solo miran a la tierra. Ahora también escuchan al consumidor», añade. El director de la bodega Can Rich apunta que «el nuevo estilo de los vinos se adapta al periodo de mayor consumo de vino en la isla, de abril a octubre, donde cada vez más hay más demanda de un producto de calidad, de la tierra, de cercanía, que acompañe a la gastronomía de Ibiza por su perfil ligero y fresco, como los que elaboramos desde Can Rich».

La bodega ha diseñado una nueva imagen para los vinos de la gama Can Rich. / Can Rich

La bodega también ha diseñado una nueva imagen para sus vinos de la gama Can Rich. Etiquetas más modernas, livianas y preparadas para el servicio en temporada, tanto para ‘Can Rich Blanc 2024’ y ‘Can Rich Rosat 2024’, como para su tinto ‘Can Rich Negre 2024’, cuyo estilo, con más fruta y más intensidad, está pensado para disfrutarse también frío, desde la cubitera. A pesar de ser un tinto, su carácter ligero y frutal lo convierten en una alternativa perfecta para el verano. «No es solo un cambio de imagen: es una declaración de intenciones», concluye Pérez Navazo.

Productos de la Tierra de Ibiza

Can Rich lleva más de dos décadas elaborando y comercializando productos de la Tierra de Ibiza, entre los que se encuentran sus vinos ecológicos, hierbas ibicencas, café caleta y vermut, aceite de oliva virgen extra ecológico, vinagre y sal marina del Parque Natural de ses Salines.