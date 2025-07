De un pequeño quiosco a un icono de Formentera: así nació Es Ministre

En el corazón del Parque Natural de ses Salines de Ibiza y Formentera, en la playa de ses Illetes, se encuentra el restaurante Es Ministre. En una de las playas más conocidas y valoradas del mundo por su arena blanca y aguas transparentes, este establecimiento ofrece cocina mediterránea con una larga trayectoria familiar, que lo ha convertido en una referencia en la isla.

Más de 50 años de historia familiar

Es Ministre abrió sus puertas en 1971, fundado por Víctor Serra Riera, conocido en la isla como ‘es ministre’. Víctor, pescador y patrón de barco, decidió vender sus capturas en la playa y levantó un quiosco en el mismo lugar donde hoy está el restaurante. Desde entonces, han pasado más de cincuenta años y tres generaciones de la misma familia se han hecho cargo del negocio. Actualmente, su hija Monika Serra y su nieta Mar Escandell dirigen el restaurante, manteniendo la línea de trabajo iniciada por su padre y cuidando cada detalle para que la experiencia siga siendo auténtica y de calidad.

Es Ministre está ubicado en plena playa de ses Illetes. / ES MINISTRE

Los orígenes: del mar a la playa

Los primeros años no fueron sencillos. Cuando no existía el camino actual hacia ses Illetes, Víctor utilizaba su barca para transportar mercancías desde el puerto de la Savina hasta el quiosco. Esa misma barca no solo le permitió sostener el negocio, sino que abrió una vía de acceso a la playa que más tarde se convertiría en el camino actual.

Con el tiempo, el quiosco fue ampliándose y evolucionando, hasta consolidarse como el restaurante que es hoy, con capacidad para atender a un público exigente sin perder el contacto con sus raíces.

Un nombre con historia

El nombre ‘Es Ministre’ nació a raíz de una anécdota con sus amigos. Durante una reunión en Palma de Mallorca para tratar sobre el turismo, Víctor llevó un maletín, algo poco habitual en la época. Eso hizo que sus conocidos lo apodaran, entre bromas, ‘es ministre’, un mote que acabó dando nombre al negocio y que todavía hoy es parte de la identidad del restaurante.

Los pescados frescos son protagonistas en la carta de Es Ministre. / Es Ministre

Una carta mediterránea con producto local

La carta de Es Ministre apuesta por una cocina tradicional mediterránea, elaborada con productos frescos y locales. Sus especialidades son las paellas, la fideuà, la pasta con bogavante, el bogavante frito con huevos o la langosta, preparada de distintas maneras según la temporada. También destacan sus mariscos y pescados recién llegados del mar, además de carnes de calidad.

Entre los entrantes, los clientes tienen opciones como anchoas de Santoña, tartar de tomate con burrata, ceviche de corvina o platos de la gastronomía local como la ensalada payesa.

Por las mañanas, se ofrecen desayunos hasta las doce del mediodía, perfectos para quienes quieren empezar el día junto al mar.

La oferta se completa con una variada carta de vinos, cavas y cócteles, además del servicio de shisha para los que buscan relajarse tras la comida.

La fideuà es una de las especialidades de Es Ministre. / Es Ministre

El restaurante también dispone de un servicio específico para embarcaciones. Gracias a su tender, pueden recoger a los clientes directamente en sus barcos y trasladarlos al restaurante para que disfruten de la experiencia gastronómica en tierra. Una forma cómoda y fácil de poder comer en Es Ministre sin renunciar a un día en barco.

Un entorno único en ses Illetes

El entorno de Es Ministre es otro de sus grandes atractivos. Situado en un espacio natural protegido, el restaurante respeta el paisaje que lo rodea y forma parte de la experiencia de visitar ses Illetes. Comer en sus mesas es disfrutar no solo de la comida, sino también de la tranquilidad de la playa y del ambiente único de Formentera.

Más información y reservas

Restaurante Es Ministre

Web: www.restauranteesministre.com

Teléfono: +34 609 600 538

Email: info@restauranteesministre.com