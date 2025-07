Un club gastronómico de estilo bohemio para disfrutar todo el día en Ibiza

Definir este espacio en pocas palabras es complicado. Depende de la hora, este santuario para personas sibaritas, amantes de la comida y con mentes curiosas y creativas, se transforma en un lugar para practicar yoga y tomar un desayuno saludable, un sitio de playa con hamacas para tomar el sol mientras se toma algo, un espacio gastronómico para los amantes de la comida, una playa para ir con los niños, un lugar para tomar un cóctel al atardecer o un beach club con cena y espectáculo. Así que lo mejor es disfrutar de un día allí y comprobar cómo cambia la experiencia según el momento del día.

Beachouse es ideal para pasar todo el día desde la mañana a la noche. / Georg Roske

Place to be in Ibiza

Tras diez años de trayectoria, Beachouse se ha convertido en el place to be en Ibiza, algo de lo que se muestra orgulloso Gennaro Vitto, director de Food & Beverage de Island Hospitality, la compañía que gestiona este espacio. «El éxito es de todo el equipo, formado por unas 110 personas. Una locura que no para en todo el día. La experiencia empieza a las diez de la mañana y termina lunes, martes y miércoles a las ocho de la tarde. Jueves, viernes, sábado y domingo se alarga hasta las doce de la noche», añade Vitto.

Beachouse es un oasis de lujo tranquilo en Platja d’en Bossa. / Beachouse

«Hemos construido un sitio que se ha convertido en referencia, un club gastronómico de estilo bohemio», apunta Gennaro Vitto.

Beachouse no es el típico beach club, es un oasis de lujo tranquilo en Platja d’en Bossa, con un estilo holístico, concebido por Island Hospitality, desde la mañana hasta la noche.

Clases de yoga en la playa

Las mañanas comienzan con una clase de yoga con una monitora que lleva cinco años en Beachouse, algo que se repite en el 80% de los trabajadores, quienes son fieles a Beachouse temporada tras temporada. El desayuno es increíble, hecho al momento con una carta que va desde los bowls de frutas y cereales, a la tostada con salmón ahumado, jamón ibérico o mermelada como principales ingredientes pasando por los huevos orgánicos hasta los croissant o las tortitas, por supuesto con opciones veganas y sin gluten.

Cocina mediterránea en la playa

La carta, tanto de día como de noche, es de calidad enorme, espectacular e ideada para atender a los gustos de las cerca de 500 personas que almuerzan en Beachouse cada día. Cocina mediterránea con platos de cultura española, italiana y francesa con especialidades como la minitortilla cremosa o la tortilla o los gnocchi con trufa negra, la langosta de Formentera, pescados del día, caviar, ostras, carne de Wagyu, arroces, ensaladas, tapas... acompañadas por la extensa carta de vinos, cavas y champagnes.

Los desayunos son espectaculares. / Beachouse

También hay platos para los niños, que son siempre bienvenidos. Para ellos, ‘Little Beachouse’ organiza actividades como yoga infantil, manualidades o pintacaras de 13 a 17 horas.

Por la noche, Beachouse se transforma en un lugar para disfrutar de la buena música, del espectáculo y de una gastronomía de primer nivel.

Dirección y contacto Beachouse Ibiza

Lugar: Platja d’en Bossa, 07817 Sant Jordi, Ibiza

Reservas: +34971396858 w: +34 672088543‬

Mail: reservations@beachouseibiza.com