Óscar Portas: «Se han ofrecido a darme clases de ‘ball pagès’ y no lo descarto»

Óscar Portas (Ibiza, 1976), presidente del Consell de Formentera casi por accidente desde diciembre de 2024, muestra su faceta más informal al hablar de las fiestas patronales de la isla .

¿Qué significa para usted este Sant Jaume, el primero como presidente del Consell insular?

Celebrar mi primer Sant Jaume como presidente del Consell de Formentera es, sin duda, un momento muy significativo. Como formenterés, es un verdadero orgullo participar en un acto tan tradicional y arraigado en nuestra comunidad. Pero también reconozco la responsabilidad que conlleva, tanto por el respeto que siento hacia estas fiestas como por el compromiso que supone con toda la ciudadanía. Hace un año, la situación era totalmente distinta y hemos logrado reactivar de nuevo la institución, restablecer la normalidad y trabajar para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, que para eso nos eligieron. Sant Jaume son unas fechas para disfrutar, y por eso hemos preparado una serie de actividades pensadas para todos los públicos. Como presidente, animo tanto a los residentes como a los visitantes a disfrutar de las fiestas, ya que están diseñadas para que todos podamos vivirlas de principio a fin.

El presidente del Consell durante su discurso por el Dia de Balears el pasado marzo / P.M.V.

¿Cuál es su parte preferida del programa de fiestas de este año?

Tenía especial ilusión por la entrega de las distinciones Sant Jaume, y más aún cuando el pasado año no se celebraron, pero parece que el tiempo no estaba de nuestro lado el jueves . Aun así, y porque todos los vecinos de Formentera se lo merecen, lo celebraremos hoy viernes, cuando está previsto que las condiciones meteorológicas mejoren y nos permitan hacerlo con todas las garantías de seguridad para los asistentes. Así que desde aquí animo a toda la población a que nos acompañen en esta cita para arropar y felicitar a todos los premiados porque se lo merecen y tienen que ser los verdaderos protagonistas. Por otro lado, los conciertos también son un momento muy especial porque sé el trabajo que se realiza desde Cultura y Fiestas y el esfuerzo que supone traer a grupos nacionales de máximo nivel a Formentera. Estos conciertos me llevan a recordar mis primeros años en el todavía Ajuntament de Formentera como técnico de Cultura cuando era yo mismo el que se encargaba de la contratación de grupos y la ilusión que le poníamos. El programa, además, incluye actividades dirigidas a las familias, lo que facilita que no solo seamos los adultos los que disfrutemos, sino también los más pequeños.

Cuando era más joven, ¿participaba en las fiestas de manera activa? ¿Estuvo en alguna comisión o asociación?

Por supuesto que participaba en las fiestas. ¿A qué joven no le gusta salir con los amigos y divertirse? Los veranos de Formentera son ideales para salir de noche a la plaza, cuando ya no hace tanto calor. De joven colaboraba en la Asociación de Fiestas de Santa María. Durante el invierno organizábamos diferentes actividades para recaudar fondos y poder contratar los grupos de música que vendrían en agosto. Después, durante las fiestas, había que prepararlo todo y pasar muchas horas detrás de la barra para hacer caja. Son recuerdos que ya quedan muy lejos, pero que no olvido y recuerdo con felicidad.

¿Por qué comenzó en el mundo de la política? ¿Alguna vez se imaginó presidiendo el Consell?

Creo que siempre he tenido un compromiso con mi tierra, con Formentera. Siempre he sentido una conexión muy profunda con la isla —su gente, su cultura, su entorno natural— y llegó un momento en el que sentí que no podía quedarme al margen. Que había que implicarse, dar un paso adelante y trabajar para defender lo que somos, proteger lo que tenemos y mejorar la vida de quienes vivimos aquí. Nunca pensé en términos de cargos o títulos. No me imaginaba siendo presidente del Consell, sinceramente, pero sí sabía que quería formar parte activa del cambio, de la toma de decisiones que afectan directamente a nuestra comunidad. Y cuando llegó el momento, asumí esa responsabilidad con humildad y con una profunda vocación de servicio público.

Óscar Portas en los alrededores de su vivienda el día después de su investidura. / .

¿Cómo se plantea el trabajo diario de presidir la máxima institución pública de una isla?

Ser presidente no es una meta personal, sino una oportunidad para canalizar las voces y necesidades de la ciudadanía. Cada día lo vivo como si fuera el último, siempre con el objetivo de solucionar los problemas que se presentan y ayudar a todos los que confían en que podemos construir un futuro equilibrado, sostenible y justo para la isla.

En esta publicación especial por las fiestas de Sant Jaume hay un par de páginas dedicadas al ball pagès. ¿Alguna vez ha participado en alguna colla o ha tenido interés en el baile o la música tradicional?

No, nunca he participado en ninguna colla de ball pagès y mis dotes de baile no son mi gran virtud. Pero es cierto que muchos de mis familiares y amigos más próximos sí que han estado vinculados a collas de ball pagès y ya se han ofrecido a darme alguna clase práctica, ¡y no lo descarto!