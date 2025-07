¿Te gustaría conocer un restaurante con una ubicación privilegiada, un servicio increíble y una gastronomía de altísimo nivel?

Una ubicación privilegiada, un servicio increíble y una gastronomía de altísimo nivel son los ingredientes por los que merece visitar El Chiringuito Ibiza, en la playa de es Cavallet, situada en el corazón del Parque Natural de Salinas.

El Chiringuito Ibiza está situado en la playa de es Cavallet en el parque natural de Salinas. / Daniel Balda

Almorzar en El Chiringuito Ibiza es una experiencia, que quien viva o esté de vacaciones en Ibiza debería probar. Es todo un place to be in Ibiza. Un servicio de cinco estrellas -o más- en el restaurante y en la playa y unos platos increíbles, naturales, sin artificios son su ADN. «Tenemos una obsesión por la comida de verdad. Nos gustan las elaboraciones sencillas, bien hechas, clásicas, pero con un toque de hoy en día», explica Eduardo Puiggros, director general de El Chiringuito Ibiza. Actualizaciones que llegan con algunas de las exquisiteces que triunfan este año como el pargo rojo con escamas de patata crujientes y alcachofas, toda una delicia suave y ligera, que además entra por los ojos por su delicada presentación.

El pargo dos salsas se sirve con tortilla mexicana y cada uno se hace tacos a su gusto. / Daniel Balda

El gusto por la fusión de culturas del mundo se aprecia en otro plato nuevo de la carta de El Chiringuito Ibiza que está triunfando este verano, hecho con el mismo pescado, el pargo, en este caso con dos salsas: verde y roja. «Se sirve con tortilla mexicana y cada uno se hace un taco a su gusto, con el pescado y las salsas», apunta el director general.

"Tenemos una obsesión por la comida de verdad. Nos gustan las elaboraciones sencillas, bien hechas, clásicas, pero con un toque de hoy en día" Eduardo Puiggros — Director general de El Chiringuito Ibiza

Gastronomía en El Chiringuito Ibiza

Para los amantes de la carne, el chuletón de ternera gallega es toda una experiencia. Otras especialidades que también están entre las más elegidas son el arroz negro con gambas rojas del Mediterráneo y calamares, así como las pastas, como los espaguetis con almejas, gambas, mejillones y reducción de bogavante.

Otro bocado que está en la cima de las peticiones de los clientes es el caviar, que poco a poco irá ganando espacio en la carta. Y por supuesto, un imprescindible que lleva 30 años en El Chiringuito Ibiza de la mano de Robert ‘the Oyster Man’, son las ostras francesas, frescas y abiertas en la mesa por este experto.

Un bocado que está en la cima de las peticiones de los clientes es el caviar, que poco a poco irá ganando espacio en la carta

Cinco propuestas semanales

Además de la exquisita carta, todas las semanas la cocina propone cinco platos nuevos: tres salados y dos dulces. Porque el apartado de postres es igualmente delicioso con propuestas infalibles como la tarta tatín crujiente y hecha al momento, acompañada con helado de vainilla.

La gran mayoría de los platos se elaboran con productos locales. / Daniel Balda

Productos de la granja a la mesa

«Trabajar con proveedores locales es clave para reducir el impacto medioambiental y obtener los mejores productos de la granja a su mesa», dice la carta, y se cumple. «Intentamos que el producto sea lo más local posible y sobre todo español. Aunque también hay productos que vienen de Francia, como las ostras o el pargo», señala Puiggros.

Una bodega especialmente seleccionada con 250 etiquetas de vinos y champanes como Ruinart o Mumm hacen inolvidable un almuerzo en El Chiringuito Ibiza.

Equipo cohesionado de El Chiringuito Ibiza

Una cocina tan exigente, que atiende a una media de 600 personas al día y que el fin de semana puede llegar a 800, requiere de un equipo cohesionado, en este caso está formado por 121 personas, de las que 24 están en la cocina, abierta para el deleite de los comensales. La gran mayoría de los trabajadores llevan años en El Chiringuito Ibiza, incluso alguno 30 temporadas, desde antes de que Jonathan Thorogood adquiriera la propiedad en 2009. «Me siento muy orgulloso del equipo, sin él no sería posible conseguir la calidad en todos los aspectos», remarca el propietario.

El caviar va ganando espacio poco a poco en El Chiringuito Ibiza. / Daniel Balda

Con un público mayoritariamente internacional, desde Estados Unidos a Japón pasando por Sudáfrica, y con españoles, muchos ibicencos, la idea es alargar la temporada hasta noviembre. De hecho, se han realizado mejoras en las estructuras y se han colocado toldos preparados para los días de lluvia.

Contentos con la fortuna de trabajar en el Parque Natural de Salinas, los propietarios de El Chiringuito Ibiza tienen en mente nuevos proyectos para el próximo año en esta misma zona.

Dirección y contacto

El Chiringuito Ibiza

Dirección: Playa de es Cavallet, Parque Natural de Salinas. Ibiza

Camí des Cavallet, 07818, Illes Balears

Reservas: 34 971395355 Whatsapp: 34 662906550

beach@elchiringuitoibiza.com