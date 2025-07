The Beach at Hard Rock Hotel Ibiza: Vendrás por el sol, te quedarás por el ambiente

The Beach at Hard Rock Hotel Ibiza no es simplemente un restaurante de playa. Es un rincón en pleno Platja d’en Bossa donde disfrutar de una jornada de sol, gastronomía y cócteles refrescantes. Una tentación para los cinco sentidos.

Comida, risas y buena energía: así se vive el ambiente en The Beach.

Porque, ¿hay algo mejor que disfrutar de un mediodía en la playa desde una cama balinesa? Sí, acabarla con una comida a base de producto local con guiños internacionales y una sangría de cava.

En The Beach at Hard Rock Hotel Ibiza podrás disfrutar de entrantes frescos como un ceviche tradicional de corvina con maracuyá, la icónica ensalada César Hard Rock, degustar un original arroz de lomo de vaca madurada con trompetas de la muerte o vivir la auténtica esencia de las Pitiusas con unos huevos rotos con bogavante al estilo Formentera.

Para los amantes del sushi, en The Beach at Hard Rock Hotel Ibiza hay una amplia variedad de sashimi, nigiri, futomaki y los legendarios Rock Rolls como el BB King con atún, aguacate y mayonesa de ají amarillo.

Producto fresco, recetas creativas y sabor mediterráneo con toques de autor. / The Beach at Hard Rock Hotel Ibiza

Puede que vengas por el sol, pero lo que realmente te hará quedarte es ese ambiente único que combina lo mejor del verano ibicenco con el carácter vibrante de Hard Rock. Una carta pensada para compartir, música que acompaña sin imponerse y un entorno que convierte cada comida en un recuerdo.