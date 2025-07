Los grandes chefs del mundo quieren cocinar en Ibiza

Ibiza «va como un tiro» gastronómicamente hablando. Esta es la opinión de Óscar Molina, chef de La Gaia (una estrella Michelin, dos soles Repsol), pero también una idea objetiva si pensamos en la cantidad de grandes chefs que tienen sus restaurantes en la isla, o que vienen a participar en cenas a cuatro manos y otros eventos gastronómicos durante la temporada.

El ocio nocturno y la oferta de lujo han ido atrayendo, primero poco a poco y actualmente de forma constante, a un gran número de chefs internacionales de renombre que quieren ser parte del éxito de Ibiza. Y, desde luego, lo están consiguiendo. La isla ya está estrechamente ligada a grandes nombres de la gastronomía que se suman a los cocineros locales, componiendo un gran universo gastronómico que presenta infinitas posibilidades.

Nobu Matsuhisa en Nobu Hotel Ibiza Bay. / FINOBU IBIZA BAY

Los comensales tienen a día de hoy un amplio repertorio para escoger entre las mesas de los restaurantes de Ibiza: desde el megashow gastronómico de Sublimotion, del laureado Paco Roncero, hasta el pequeño gran descubrimiento de Michelin, Omakase by Walt. Desde el nuevo Hell’s Kitchen de Gordon Ramsay hasta el pequeño restaurante de toda la vida de gastronomía ibicenca como puede ser Ca n‘Alfredo.

El chef de Nela Pop-Up, en 7 Pines Resort Ibiza. / NELA POP-UP IBIZA

Estrellas residentes y otras que vienen de visita

Si las estrellas Michelin son un buen indicativo del nivel gastronómico de un territorio, Ibiza puede presumir de tener cuatro en restaurantes de diferentes estilos gastronómicos que, no es casualidad, apuestan por cocinar el paisaje de la isla, por incorporar sus productos de proximidad a la mesa. Esa es precisamente la apuesta de David Grussaute en Unic Restaurant (una estrella Michelin), y también la filosofía de La Gaia, también con un brillo, el restaurante capitaneado por Óscar Molina que este año ha experimentado una transformación que mira al futuro.

Óscar Molina, quien este año estrena nueva era en La Gaia (una estrella Michelin). / Luana Failla

En Omakase by Walt el estilo culinario está más enfocado a Japón, si bien el chef Walter Sidoravicius también seduce con los pescados y materias primas de Ibiza. «Aquí tenemos casi de todo», manifiesta.

Walter Sidoravicius, de Omakase by Walt (una estrella Michelin). / Luana Failla

Otro restaurante con estrella Michelin que también logró la estrella Verde es Estragón, de Álvaro Sanz, que esta temporada no ofrecerá su cocina por una «pausa consciente» para reubicarse, ya en 2026, en el Insotel Fenicia Prestige Suites & Spa.

Álvaro Sanz (en el centro) fue el primer chef en lograr una estrella en Ibiza. | ESTRAGÓN

Sin embargo, estos no son los únicos chefs laureados por Michelin que cocinan en Ibiza. Un total de siete estrellas (ha llegado a lograr 17 a lo largo de su carrera) tiene Gordon Ramsay, la gran novedad de esta temporada. El televisivo chef británico ha estrenado este 2025 su primer Hell’s Kitchen en Europa, y no podía ser en otro lugar que en la isla de moda, de la mano de The Unexpected Ibiza Hotel.

Gordon Ramsay ha sido uno de los últimos en llegar a la isla con su Hell’s Kitchen. / Hell's Kitchen

También están de estreno en la isla los reconocidos Hari Shetty y Ori Geller, que han viajado a Ibiza para trasladar la filosofía de Nela, uno de los restaurantes más reconocidos de Ámsterdam, en un Pop Up en el magnífico 7 Pines Resort Ibiza.

Ori Geller y Hari Shetty, chefs de Nela. / 7 Pines Resort Ibiza

Otros, como Edwin Vinke, repiten temporada en sus establecimientos demostrando una maestría avalada por las mejores guías gastronómicas del mundo. El caso de Vinke, que ha llegado a cosechar dos brillos en De Kromme Watergang (Países Bajos), es todo un regalo para los amantes de la alta gastronomía servida en 1742 (de Nassau Group), un antiguo palacete situado en Dalt Vila.

Edwin Vinke, el chef holandés de 1742. / NASSAU GROUP

Y cómo obviar a Nobu Matsuhisa, el chef nipón que ha cosechado estrellas en diferentes ubicaciones del mundo y cuenta con restaurante en su propio hotel en Ibiza; o el argentino Mauro Colagreco, que llegó a culminar la lista de los mejores restaurantes del mundo con Mirazur, y repite con El Silencio en la isla. La lista de nombres a destacar parece no tener fin, con Rafa Zafra, Omar Malpartida o Gennaro Vitto, entre muchos otros, que unen sus visiones internacionales de la cocina a la escena gastronómica local. Porque, además de la modernidad, la isla conserva (y por muchos años) un buen número de establecimientos que siguen apostando por emblemas como el bullit de peix, la frita de polp o los arroces más tradicionales.