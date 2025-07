Nueva etapa que comienza con grandes premios

Con más de dos décadas de historia y una firme vocación ecológica, la bodega ibicenca Can Rich ha emprendido una ambiciosa renovación que afecta tanto al fondo como a la forma: nuevo equipo técnico, nuevo estilo de vinos y nueva imagen de marca. Liderada ahora por Álvaro Pérez Navazo, con casi tres décadas de experiencia en producción, marketing y estrategia en el mundo del vino, la bodega apuesta por una viticultura de precisión adaptada al cambio climático y un porfolio más estructurado y contemporáneo.

Una plata en el World of Rosé. / .

Los vinos de Can Rich no solo se adaptan al gusto actual —son frescos, aromáticos, fluidos y con carácter mediterráneo—, sino que se convierten en portavoces de un patrimonio vitícola milenario, que conecta con las raíces fenicias de Ibiza y con la recuperación de variedades autóctonas únicas.

Los vinos Can Rich son reconocidos anualmente en diferentes certámenes. Can Rich Blanc D’Amfora 2023 y Can Rich Negre D’Amfora 2022 han recibido sendas Medallas de Oro en los Premios Ecovino, un certamen nacional para vinos ecológicos con sede en el Complejo Científico-Técnico de la Universidad de La Rioja.

Y también hay reconocimientos internacionales, como la Medalla de Plata para Can Rich Rosat D’Amfora 2024 en el concurso World of Rosé de la revista Vinum (Suiza/Alemania): Can Rich Blanc D’Amfora 2023 – Medalla de Oro - Ecovino; Can Rich Negre D’Amfora 2022 – Medalla de Oro – Ecovino; Can Rich Rosat D’Amfora 2024 – Medalla de Plata – World of Rosé-Vinum.