Frutos Secos Ibiza lanza OH MY CHIPS!: chips de boniato y mix vegano premium

Frutos Secos Ibiza amplía su línea de productos premium con el lanzamiento de OH MY CHIPS!, una propuesta innovadora que transforma los snacks vegetales en una experiencia única. Estas nuevas chips destacan por su originalidad, calidad y diseño atractivo, pensadas para quienes buscan una alternativa diferente en cualquier momento del día.

Chips vegetales con personalidad propia

OH MY CHIPS! se presenta en dos variedades cuidadosamente elaboradas: chips de boniato y Mix Veggie.

Las chips de boniato son crujientes, con un toque de sal que resalta su sabor ligeramente dulce. Esta variedad, presentada en una bolsa naranja, es ideal para quienes buscan un snack con personalidad y sabor distintivo.

Una alternativa diferente para picar en cualquier momento del día.

El Mix Veggie es una combinación colorida y crujiente de boniato morado, boniato naranja y chirivía. El mix, envasado en bolsa azul, ofrece un juego de texturas y sabores que no deja indiferente, ideal para compartir o disfrutar solo.

Ambas opciones están disponibles en formato de 125 gramos y en un nuevo formato pequeño de 45 gramos, diseñado para llevar y disfrutar en cualquier momento del día.

OH MY MOMENTS: dulces y snacks para cada instante

OH MY CHIPS! forma junto con OH MY SWEETS!, la línea de gominolas premium de Frutos Secos Ibiza, el universo de OH MY MOMENTS: una propuesta que celebra los pequeños placeres del día a día con productos originales, de calidad y visualmente atractivos. Más información sobre ambas marcas está disponible en www.ohmymoments.com.

Estas nuevas propuestas ya pueden encontrarse en Supermercados SAVIDA (Super Can Guasch, Can Pep Tixedó, Super Rocamar y Super Sa Font), así como en múltiples puntos de venta distribuidos por toda la isla. La presentación de OH MY CHIPS! ha sido diseñada para destacar en el lineal gracias a su estilo moderno, colores vibrantes y la calidad visual del packaging.