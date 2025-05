Cinco décadas de un sueño repleto de sabor y tradición ibicenca

La historia del actual Forn Can Bufí comenzó hace cerca de 50 años en la finca Can Sopes, ubicada en Sant Miquel de Balansat, el mismo espacio que ahora ocupa su obrador. En ese mismo lugar, unos jóvenes Juan Bufí y Josefa Ramón iniciaron un sueño que nació como finca agrícola y que se ha convertido en una empresa de referencia en elaboración de productos típicos de la isla, panes, repostería, pastelería y comida para llevar.

El horno cuenta con diez tiendas en la isla.

Este horno, que cuenta con diez tiendas, no solo ha ido creciendo y consolidándose con el paso del tiempo, sino que mantiene un legado de tradición y sabor desde hace generaciones, el mismo que hace que muchas de las personas que se acercan a sus tiendas encuentren los productos tradicionales que recuerdan a los de su propia casa y que han acompañado a generaciones de ibicencos.

Josefa Ramón y Toni Bufí

El secreto para la propietaria y fundadora de Forn Can Bufí, Josefa Ramón, reside en dos claves: «Por una parte, en la calidad de las materias primas, indispensables para hacer un buen producto, y, por otra, en las recetas tradicionales, como la del flaó que viene de las que me transmitieron mi madre y mi suegra o la de las orelletes de mi hermana». Además, asegura: «Siempre hemos buscado los sabores que se adaptasen a nuestro gusto, el de una familia pagesa ibicenca, por eso nos esforzamos mucho en conservar tanto las recetas como la auténtica forma de elaboración, con la finalidad de transmitir ese sabor a hogar que hace sentir en casa».

«Para nosotros es muy importante preservar y transmitir los sabores de siempre para que las generaciones más jóvenes puedan seguir disfrutando de los productos que elaboraban sus antepasados, que son los que se saboreaban hace décadas en la isla», explica Josefa Ramón. En este sentido, afirma que su principal objetivo es «que las recetas tradicionales, sobre todo las que son exclusivas de Ibiza, como el flaó, no desaparezcan, ni se desnaturalicen, ya que antes se hacían muchas cosas en casa que son muy laboriosas y para las que ahora no hay tiempo, y no queremos que se pierdan».

Productos dulces y salados

Forn Can Bufí está especializado en la elaboración de deliciosos productos típicos de la isla como flaó, orelletes, buñuelos, cucarrois o cocas, panes de diferentes variedades, entre los que no puede faltar el pan payés, repostería, pastelería y comida para llevar.

En cuanto a repostería, este horno familiar confecciona dulces de toda la vida con ingredientes de la más alta calidad y siguiendo las recetas ibicencas originales. Como sus famosos postres: flaó y graixonera, las tradicionales orelletes de distintos tamaños, los buñuelos de Semana Santa o el bescuit y la salsa de Nadal. A estos se suman otros dulces, como sus famosas ensaimadas de sabores variados y aquellos elaborados especialmente en fechas señaladas, como el roscón de Reyes o sus tartas de San Valentín.