Fiesta gastronómica para dar la bienvenida a la temporada

El evento gastronómico más esperado de Ibiza ya tiene fecha. El próximo martes, 13 de mayo, un elenco de chefs internacionales de renombre se darán cita en el nuevo restaurante Teyo, del hotel Oku, para ofrecer una auténtica aventura gastronómica con afterparty. En esta tercera edición de ‘Party with the chefs’, participarán estrellas como Soenil Bahadoer (juez de Masterchef Países Bajos y chef del restaurante con dos brillos Michelin De Lindehof), Bas Brouns (chef en los prestigiosos restaurantes Michelin Ron Gastrobar de Ámsterdam), Ben Palmer (participante de Great British Menu, y chef de The Sardine Factory y Yamas en Cornwall), y el escocés Adam Handling (chef con MBE y filosofía de cocina sin desperdicios, al frente del estrellado Frog y otros locales en Reino Unido).

Mark Vaessen y Aleksandar Todorov, almas de Teyo.

A ellos se sumarán Walt Sidoravicius (el fenómeno de la cocina japonesa detrás de Omakase by Walt, en Ibiza), Sidney Schutte (con dos estrellas Michelin en Spectrum, Waldorf Astoria de Ámsterdam), Andrés Fernández (de Six Senses Ibiza) y André Gerrits (chef creativo al mando del animado y estrellado ‘t Amsterdammertje).

Innovadora fusión en Teyo

El escenario de este gran evento culinario será Teyo, el nuevo restaurante de OKU Ibiza que ha nacido para ofrecer una experiencia nocturna altamente cautivadora. Con influencias japonesas y nikkei, fusiona de forma magistral sabores globales, combinando lo mejor de Asia, Sudamérica y el Mediterráneo. El punto culminante de la propuesta de Teyo es el menú Omakase, de la mano del chef ejecutivo Mark Vaessen y el chef principal, Aleksandar Todorov, elaborado con los mejores ingredientes de temporada y técnicas culinarias refinadas. Reservas: 971 34 89 77.