Hacer un plan en Ibiza de esos que quedan en la memoria para siempre ha sido este verano más fácil gracias a la llegada de Ibiza in the Sky, una experiencia en la que la cena se convierte en toda una aventura. Porque saborear un menú gourmet o ir de tapas a 50 metros de altura no ocurre todos los días, y más en un entorno tan espectacular como la costa pitiusa.

Una cena de altura

Hace 18 años que Dinner in the Sky empezó a ofrecer esta increíble vivencia en ciudades como Dubái, París, Berlín, Londres o Sídney. Este verano, gracias a la colaboración con Night Evolution (Amnesia, Cova Santa y Pyramid), los comensales más atrevidos han podido conocer qué se siente al sentarse a la mesa sobre una plataforma a varias decenas de metros del suelo. Quienes todavía no se hayan sumado a esta aventura, están a tiempo hasta el próximo sábado 31 de agosto, día en que se pondrá el punto final a la estancia de Ibiza in the Sky durante el verano.

Ibiza in the Sky ha llegado a la isla de la mano de Dinner in the Sky y el grupo Night Evolution

¿En qué consiste la experiencia?

La mesa de Ibiza in the Sky cuenta con 22 asientos para los comensales, que pueden escoger entre tres niveles de experiencias. La más sencilla, Tapas in the Sky, tiene una hora de duración e incluye una selección de tapas de estilo creativo, un cóctel y un refresco. Quienes quieran alargar la experiencia media hora más, pueden optar por Dinner in the Sky. No faltarán el cóctel de bienvenida y el refresco, pero la gastronomía da un paso más con un menú de bistronomía de cuatro platos, que se puede ampliar al menú premium con caviar y trufa. Si la música se convierte en una prioridad para el cliente, la opción DJ & Cocktais in the Sky es la recomendada. Un cóctel de bienvenida y dos cócteles de mixología serán el complemento perfecto a una sesión musical íntima en las alturas. Más información: +34 695 470 222 o reservation@ibizainthesky.com.