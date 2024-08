La última gala de los soles Repsol celebrada en marzo dejó dos nuevos premios en Ibiza y Formentera. En concreto, los restaurantes que recibieron su primer sol en la Guía Repsol son Omakase by Walt en Ibiza, que obtuvo hace unos meses también su primera estrella Michelin, y Es Còdol Foradat en Formentera.

De Omakase by Walt la Guía Repsol destaca: «Este íntimo sushi bar japonés pasa desapercibido a primera vista, pero no después: está escondido en el centro de Ibiza, a unos metros de Dalt Vila, la antigua ciudad amurallada. Aquí, el cocinero venezolano con raíces europeas Walter Sidoravicius propone un menú degustación con producto de temporada. Tras la barra de madera, y con la paz y la sabiduría que emana, consigue transportar a los comensales a Japón, donde él vivió más de un año».

Los restaurantes que se estrenan este año con su primer sol son Omakase by Walt y Es Còdol Foradat

De Es Còdol Foradat escribe: «Este lujoso pero cálido chiringuito gastronómico, en forma de paraíso con vistas al mar, está ubicado en la Playa de Migjorn. En la carta, se nota la impronta de Nandu Jubany, que gestiona el proyecto desde 2020. Junto con Frank Jiménez como jefe de cocina, explora la culinaria isleña con producto mediterráneo. Del interiorismo y la puesta en escena se ha encargado el hijo del cocinero y empresario catalán, Eudald Jubany».

La Guía Repsol destaca también casi una veintena de locales con encanto en Ibiza y Formentera

Estos dos locales se unen a los otros 17 de las Pitiusas que ya tenían al menos un Sol. Dos de ellos tienen dos, ambos en Ibiza: La Gaia, en Vila, y Es Tragón, en Sant Antoni. Y con un Sol figuran Can Domo, Ca n’Alfredo, Maymanta, Jondal, Es Xarcu, Es Ventall, la Trattoria del Mar, Can Pau, Nagai, Etxeko, The View y Las Dos Lunas en Ibiza, y Quimera, Es Molí de Sal y La Mukkeria en Formentera.

Además hay una veintena de Soletes, los locales con encanto que destaca la Guía Repsol, repartidos entre las dos islas.