Los que conocen bien a la gente de Can Pizza saben que, desde que empezaron hace ya diez años, se han especializado en crear y elaborar pizzas únicas y originales, como la ‘Pulp Edition’, que si bien no es un remake de la famosa película de Quentin Tarantino (aunque lo parezca)... ¡está de cine! Elaborada a base de tomate, sobrasada, pulpo, olivas Kalamata, ajo, mozzarella Fior di Latte, romero, tomillo, pimienta, orégano e hinojo, esta pizza es la perfecta combinación de sabores y texturas. No es de extrañar que sea la Mejor Pizza de España 2023 de estilo libre. Se suma al primer puesto conseguido en 2021 con su ‘Jerry Tomato’, una combinación de tres texturas de tomate -deshidratado, confitado y macerado- con corazón de burrata, cherris sazonados y cebolla.

