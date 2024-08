Marc Lindemann (Hannover 1970) estudió en la Escuela de Hostelería de Hannover y tras una experiencia en un restaurante Michelin en Hannover comenzó su carrera como restaurador en 1995 abriendo el restaurante El Madrigal en Marina Botafoc (Ibiza). Tras lograr el éxito decidió cambiar de aires e irse al campo de Jesús acompañado de su fiel clientela y abrir el restaurante Marc's.

¿Se considera chef, empresario, restaurador o emprendedor?

Antes era un chef, ahora me considero más empresario porque tengo responsabilidades como empresa en mi restaurante Marc's, pero mi ánimo está en la cocina.

¿Echa de menos los fogones?

Sí, porque es un trabajo muy creativo que me gusta mucho. Echo en falta estar más en la cocina, pero como me reúno cada día con mis chefs y equipo mantengo vivo el contacto, las ideas y estoy metido en los fogones de alguna forma. Tengo dos cocineros de total confianza que trabajan como cinco, forman un buen team y no tengo que meterme mucho en el funcionamiento, de lo cual estoy muy contento.

¿Qué ofrece el restaurante Marc’s como experiencia gastronómica en la actualidad?

El chef principal es argentino y el segundo rumano, este comenzó como friegaplatos en El Madrigal y ahora lleva la cocina fría de maravilla. Aprendió de mi y del otro chef y lo hace muy bien. En Marc’s elaboramos una cocina mediterránea con toques asiáticos y de autor basada en los productos locales y de temporada y alguna cosa particular de la cocina alemana como los espárragos blancos que tenemos ahora en la carta de temporada.

Ambiente multicultural en Jesús

Su restaurante es, además, un punto de encuentro en Jesús para tomar una copa, reunirse o escuchar jazz o música en vivo. ¿Esto marca su diferencia?

Me gustaría remarcar que no somos un restaurante alemán para alemanes, tenemos un ambiente multicultural con clientes de varias nacionalidades, incluidos españoles y vecinos ibicencos. Nuestro ambiente es abierto y distendido tanto para comer como para tomar una copa. Ha costado su tiempo pero hemos logrado una ambientación especial para disfrutar de la gastronomía y la amistad. Nuestro chef argentino parece que ha nacido en una barbacoa y cocina los sábados BBQ de magníficas carnes y pescado fresco. Esto crea también un ambiente especial. La música hemos tenido que dejarla de momento. Ha hecho un viaje interesante como chef y empresario desde la orilla del mar al campo.

¿Cómo fue el cambio de un sitio de éxito en el puerto deportivo al interior en un momento complicado?

Ha sido un viaje perfecto para mí, ya que ahora en Marc's trabajo todo el año. En el puerto de Marina Botafoc iba bien en verano, pero los inviernos eran difíciles pese a que hacía muchos eventos para atraer al público. En términos empresariales vamos a mejor porque hay muchas zonas residenciales de lujo como Roca Llisa, Can Furnet y Can Rimbau alrededor con una clientela que ya teníamos en Madrigal y que ha ido creciendo. Fue del mismo modo una forma interesante de saber si mis clientes me acompañaban y me valoran.

¿En este traslado de lugar cambió también el tipo de cocina?

Al principio mantuvimos la carta para ver cómo respondían los clientes fijos y que no les supusiera un choque, sin embargo, con los años hemos evolucionado y cambiado la carta.

Difícil mantener el éxito en Ibiza

¿Ha evolucionado como chef?

He hecho una transición lógica como chef con mi equipo y he tenido que rejuvenecer mi clientela de El Madrigal, ahora vienen sus hijos a Marc’s. Como empresario veo que cada año es mas difícil mantener el éxito en Ibiza. Toda esta actitud del lujo por el lujo, los ‘vips’, los concierges, el control a la entrada me parece un poco raro para un lugar como Ibiza que tiene su propia esencia y singularidad.

¿Cómo ve los cambios de la gastronomía local en la última década?

Cada año hay más sitios nuevos y no todos sobreviven. Esto es bueno porque hay más oferta de la misma categoría para elegir que antes pero los precios son desorbitados para la calidad y el servicio que prestan. Intento mantener los precios, la calidad, el buen servicio y la fidelidad de los clientes y pese a la subida de los productos ajusto los costes. No me gusta que haya una recepción con azafatas y guardaespaldas a la entrada o que haya que adelantar dinero para tu reserva. Cocino y cuando el cliente ha terminado paga, lo demás no entra en mis cánones culinarios.

Mantiene una relación con el arte y la gastronomía que se refleja en su local. ¿Tiene un significado especial o personal?

Mi madre era pintora y mi padre diseñador, he convivido con el arte desde mi infancia. Me gusta el arte, soy coleccionista, me agrada particularmente el impresionismo, el arte contemporáneo y conceptual, pero sobre todo el arte que me emociona personalmente. Organizo varias exposiciones al año en el restaurante y eso es una forma de entablar relaciones con los amigos y clientes en torno a la cultura.

Dirección restaurante Marc's:

Marc's está situado en la localidad de Jesús (Ibiza), en la carretera a Cala Llonga, km, 0,6.

Marc’s Restaurant, PMV-810-1, 07819 Can Sire, Illes Balears

Teléfono: +34 971 31 62 45