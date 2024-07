El Above Sky Lounge de Amnesia Ibiza se ha consolidado como uno de los lugares más codiciados para disfrutar de la noche ibicenca. Este exclusivo espacio en la terraza del club ofrece una experiencia que combina la comodidad de sus sofás y áreas de descanso con la elegancia de su propuesta culinaria y de coctelería.

Una propuesta internacional

La carta, diseñada para sorprender a los paladares más exigentes, incluye una selección de platos que fusionan sabores de diferentes partes del mundo. Destacan los baos, tacos, croquetas y brioches, todos ellos elaborados con ingredientes de primera calidad como la carne wagyu, el bogavante y las trufas. Esta diversidad de opciones permite a los visitantes disfrutar de una experiencia gastronómica única, que va más allá de las típicas tapas españolas y explora influencias asiáticas, mexicanas y francesas.

Cócteles de autor

Uno de los mayores atractivos del Above Sky Lounge es su oferta de cócteles. Para los amantes de estas bebidas, el rooftop de Amnesia es un verdadero paraíso. La carta ofrece una gama de bebidas que no solo destacan por sus sabores únicos, sino también por sus cuidadas presentaciones. Los mixólogos reinventan los clásicos con ingredientes frescos y técnicas modernas para crear cócteles que son tan agradables a la vista como al gusto. Above es el único sector del club en el que los clientes pueden disfrutar de los cócteles signature.

Un espacio idílico

Above Sky Lounge es el lugar perfecto para disfrutar de la noche ibicenca desde una perspectiva diferente. Además, desde este espacio pueden contemplarse los primeros rayos de sol cuando empieza a despuntar el día. Tanto para comenzar la noche, para tomar un descanso a mitad de la fiesta o simplemente para disfrutar de una velada tranquila lejos del bullicio de la pista de baile.

Con una decoración elegante y la música de los distintos djs que pasan por la Terraza de Amnesia durante el verano, este lounge ofrece el equilibrio perfecto entre energía y relajación. Es un espacio donde los visitantes pueden socializar, disfrutar de la compañía de amigos o simplemente tomarse un momento para sí mismos mientras contemplan las vistas en uno de los clubes más famosos de la isla.

Más información

Para acceder a Above Sky Lounge es necesario adquirir un pase con antelación. Esto puede hacerse a través de este enlace a la página oficial de Amnesia. Para más información o para consultar cualquier duda, el equipo de Amnesia está disponible a través del teléfono +34 618 48 50 63 odel correo electrónico info@amnesia.es.