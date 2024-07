Cala Llonga se ha convertido en un destino gastronómico por sí mismo esta temporada. El estreno de los hoteles Hyde y Mondrian Ibiza, con sus dos restaurantes de gastronomía mexicana y japonesa, ha despertado el interés por esta zona de la isla tanto entre los visitantes como entre los residentes que quieren probar una cocina elaborada que ensalza el producto local. Además, desde junio hasta septiembre, ambos establecimientos reciben a los mejores chefs del mundo para ofrecer una experiencia gastronómica exclusiva.

Restaurante Cuyo y el saborcito mexicano en Ibiza

Si la cocina mexicana fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, bien merece un nuevo espacio para compartirla en la isla. Y así nace Cuyo, el restaurante ubicado en el hotel Hyde Ibiza que envuelve al comensal en la cultura del país azteca «desde el océano hasta la mesa, con ingredientes sostenibles de origen local», afirman desde el restaurante.

Los famosos tacos de Cuyo bien merecen una visita a este restaurante de Cala Llonga: al pastor, de calabacín o los Crispy Hake Tacos. Creaciones que combinan las mejores salsas mexicanas con ingredientes de alta calidad. En su carta no pueden faltar entrantes en forma de tartar, guacamole, aquachiles o exquisitos ceviches que despiertan los sentidos del comensal.

La parrilla es otro de los atractivos gastronómicos de Cuyo, que elabora desde vieiras, pulpo o carabineros hasta solomillo de buey, pollo picantón o chuletón madurado. Como especialidades para compartir destacan la Lubina a la Talla 87, el Plato Cuyo o el Plato del Mar 75.

La cocina tradicional de alto nivel viene acompañada en Cuyo por la música en directo con toques latinos. Calle Boogaloo, Sr. Cardona o Paul Powel son algunos de los músicos encargados de marcar el ritmo durante las cenas. Además de experiencias especialmente destinadas a los residentes como Tacos & Tequila los jueves o Burger & Beer los lunes.

Niko y la tradición de Japón

El hotel Mondrian acoge el primer restaurante japonés en Cala Llonga: Niko. La gastronomía nipona se funde con la inspiración mediterránea en las cocinas de este establecimiento, en el que el sushi es la excusa perfecta para compartir.

Una amplia selección de nigiri y sashimi da la bienvenida en la carta de Niko, donde el comensal continúa descubriendo una extensa propuesta de maki rolls de lo más sorprendentes elaborados con materias primas como el salmón, el atún, pez limón, cangrejo de concha blanda o cangrejo real, entre otras.

Quienes quieran sumergirse de lleno en la gastronomía de Niko pueden optar por el menú degustación Omakase con una selección de sushi, robata y otras especialidades del chef.

Pero no sólo de sushi vive la propuesta de Niko, que también dispone de una selección de carnes (lomo alto Black Angus, lomo bajo de Wagyu australiano), arroces y los singulares y apetecibles noodles de pato.

Niko también conjuga la gastronomía de alto nivel con el entretenimiento. El restaurante ha creado el concepto Kyabarê, con un show en exclusiva para acompañar a los comensales mientras cenan. Los jueves la música está a cargo de Jo Mills y los sábados es Mimi Barber quien deleita con su impresionante voz al atardecer.

Los mejores chefs del mundo en Ibiza

Si las cocinas de Niko y Cuyo ya sorprenden por sí mismas, cuando se combinan con las propuestas de los mejores chefs del mundo se convierten en todo un acontecimiento. Estos dos restaurantes de Ibiza han abierto sus puertas a los cocineros más destacados del mundo nombrados por la prestigiosa marca World 50 Best Restaurants. Bajo el título ‘Best Of The Best Culinary Series’, reputados chefs del panorama internacional cocinarán en exclusiva en ambos restaurantes.

El pistoletazo de salida a estas experiencias culinarias lo dió la cocinera número uno en Asia, Chef Pam, en el restaurante Niko. La segunda sesión fue en Cuyo con Tomás Bermúdez, el chef mexicano fundador de La Docena, considerado uno de los mejores restaurantes de Latinoamérica.

Nuevas citas con The 50 Best en Ibiza

Todavía quedan muchos deliciosos menús por cocinar en el marco de estas jornadas gastronómicas con los chefs de los restaurantes destacados en las prestigiosas listas de The 50 Best en diferentes países del mundo. Niko recibirá durante el verano al chef Louis Han, del restaurante Nae:um (estrella Michelin); Deepanker Khosla, chef de Haoma (estrella Michelin) y Peter Lloyd, de Sticky Mango.

Por su parte, Cuyo recibirá próximamente a los hermanos Rivera Rio de KOLI; Edgar Núñez, cocinero de Sud 777; y Gerardo Vázquez Lugo, del restaurante Nicos.

Aparte de los eventos de estos chefs invitados, los restaurantes anfitriones abren todos los días desde las 19 horas. En ambos establecimientos los residentes disponen de un 20% de descuento en el total de la cuenta, un detalle que demuestra el interés por fomentar la participación de la población local en su propuesta gastronómica, que cuenta también con una increíble selección de cócteles especiales.

Más información y reservas:

Cuyo - Hotel Hyde Ibiza

Telf: +34 971 62 61 90.

Mail: niko.ibiza@mondrianhotels.com

Niko - Hotel Mondrian Ibiza.

Telf: +34871901150.

Mail: cuyo.ibiza@hydehotels.com