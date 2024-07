Este verano, turistas y residentes en la isla podrán disfrutar de una experiencia culinaria que promete elevar sus sentidos (literalmente). En colaboración con Dinner in the Sky, llega a la isla Ibiza in the Sky, una aventura gastronómica única que permite a los comensales disfrutar de una comida gourmet a cincuenta metros de altura con vistas espectaculares del atardecer.

Dinner in the Sky lleva 18 años recorriendo el mundo con sus exclusivas cenas en ciudades emblemáticas como París, Berlín, Londres, Sídney y Dubái. Ahora, gracias a una colaboración con Night Evolution, el grupo detrás de las icónicas marcas Amnesia, Cova Santa y Pyramid, este concepto aterriza en Ibiza para crear una experiencia sin igual. ¿Qué es Ibiza in the sky? Ibiza in the Sky utiliza una grúa para elevar una plataforma especial que acomoda a 22 invitados junto con el personal de servicio. La plataforma se eleva hasta cincuenta metros sobre el nivel del suelo para brindar una perspectiva inigualable del cielo ibicenco y la bahía de Sant Antoni. La experiencia estará disponible hasta el próximo 31 de agosto, con vuelos culinarios programados desde las 18 horas hasta las dos de la mañana. Ibiza in the Sky ofrece tres opciones distintas de vuelo, cada una diseñada para satisfacer los paladares más exigentes. Con una duración de una hora, la opción Tapas in the Sky ofrece una creativa selección de tapas en las alturas. Incluye un cóctel de bienvenida, un refresco y un menú de seis tapas. Es perfecta para quienes desean disfrutar de una experiencia culinaria breve pero impactante. Para quienes buscan una experiencia más completa, Dinner in the Sky ofrece un menú de bistronomía de cuatro platos. También incluye un cóctel de bienvenida y un refresco, y tiene una duración total de una hora y media. Además, los comensales pueden optar por un menú premium que incluye caviar y trufas para elevar aún más la experiencia. La opción DJ & Cocktails in the Sky combina la gastronomía con la música, ofreciendo un dj set íntimo en las alturas. Incluye un cóctel de bienvenida y dos cócteles de mixología, con una duración total de sesenta minutos. Es la elección perfecta para quienes desean disfrutar de la noche ibicenca desde otra perspectiva. La experiencia integral que ofrece Ibiza in the Sky combina la belleza natural de la isla con una gastronomía de primer nivel y la emoción de estar suspendido en el aire. No es de extrañar que Forbes Magazine la haya destacado como «uno de los diez restaurantes más inusuales del mundo». Las reservas para Ibiza in the Sky de este verano ya están abiertas y pueden realizarse a través de su página web, por teléfono o por correo electrónico. La experiencia también está disponible para eventos privados y corporativos, una oportunidad para celebrar ocasiones especiales en un entorno totalmente diferente. Reserva ya tu plaza Para obtener más información o reservar una silla en Ibiza in the Sky se puede hacer a través de su página web www.ibizainthesky.com, llamando al +34 666 696 705 o enviando un correo electrónico a reservation@ibizainthesky.com.