La Academia de Gastronomía Pitiusa celebró su cuarta edición de entrega de premios en Ibiza el pasado mes mayo. El evento, realizado en la nueva Escuela de Hostelería, destacó a los profesionales de la cocina y productores locales que contribuyen de manera significativa al panorama gastronómico de la isla.

El bar Es Cantonet fue galardonado con el premio a las mejores tapas. Ses Boques recibió el premio al chiringuito tradicional por su cocina basada en productos locales. El restaurante Ca n’Alfredo fue reconocido con el premio a la cocina tradicional. El premio a toda una vida fue para Alba Pau por su dedicación en el restaurante Can Pau, punto de encuentro desde 1973. La IGP Oli d’Ibiza se llevó el galardón a producto local por la elaboración de zumos de oliva excepcionales. Can Pujol es el mejor restaurante por su enfoque en el recetario tradicional. La innovación culinaria fue premiada en manos del chef José González de Es Gerret. Walter Sidoravicius recibió el premio al concepto gastronómico por su trabajo en Omakase by Walt, mientras que Rafa Zafra fue reconocido por su prestigio gastronómico internacional en Casa Jondal. El bullit de peix recibió el premio al plato emblemático de la gastronomía ibicenca.

En Formentera aún no se han entregado los galardones, pero la Academia ha publicado los nombres de los premiados. Billy Baroja como mejor chef por su trabajo en El Molí de Sal, el restaurante Can Carlos, por su apuesta por el producto local; la empresa Peix Sec, por introducir su producto en la alta cocina; Vins i més, por promover productos de kilómetro cero, y la Cooperativa del Camp de Formentera por su apoyo al sector primario y la promoción de productos locales.