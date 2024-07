Uno de los chef más prestigiosos de México, Tomás Bermúdez, será el anfitrión de la segunda edición de Best of The Best Culinary Series el viernes 19 y sábado 20 de julio en Cuyo, el novedoso restaurante latinoamericano de Cala Llonga ubicado en el hotel Hyde Ibiza.

El chef es el creador de La Docena, un bar especializado en ostras y en parrillas que se ha expandido por México con diferentes establecimientos, y ha sido nombrado uno de los mejores restaurantes de Latinoamérica. En su aterrizaje en Ibiza, Tomás Bermúdez estará acompañado por tres de los mejores chefs y cocteleros del panorama culinario mexicano. Ambos días, Bermúdez y su equipo organizarán una experiencia gastronómica exclusiva basada en seis platos combinados con un menú único, incluyendo diferentes cócteles y mezcales. Una cita ineludible para los paladares que buscan explorar los sabores más sorprendentes de la especial mixología de la cocina mexicana. El menú se distingue por una variedad que va desde el marisco fresco hasta elaboraciones más dulces en una serie de platos escogidos en esta colaboración entre La Docena y Cuyo. Los platos se podrán maridar con una selección de mezcales Lágrimas de Dolores, de Germán Gutiérrez. Se servirán Masparillo, Cenizo y un mezcal completamente nuevo, importado directamente de México. Los invitados serán los primeros en probar este sabor único de un primer lote elaborado a partir de una planta de agave que nunca antes se había utilizado en la producción de mezcal. «Estoy emocionado de mostrar los sabores de La Docena a la gente de Ibiza y a los huéspedes internacionales de los hoteles. La nueva apertura de Cuyo es la colaboración perfecta para seleccionar un menú exclusivo», ha comentado Bermúdez sobre esta colaboración. La residencia del chef mexicano marca la segunda de las seis propuestas que habrá a lo largo del verano en Mondrian y Hyde, los dos nuevos hoteles que están revolucionando la vida culinaria en Ibiza al acoger a los mejores chefs del mundo en sus cocinas.