El chef Nobu Matsuhisa, uno de los cocineros más reconocidos del mundo y verdadero pionero en la cocina japonesa new-style, visitará España este mes. El fundador del imperio gastronómico y hotelero NOBU ha conseguido que su marca esté presente en los cinco continentes con 55 restaurantes, y 19 hoteles, uno de ellos en Ibiza: Nobu Hotel Ibiza Bay.

30 de junio: cena inolvidable de Nobu Matsuhisa junto a Walt Sidarovicius

Para celebrar su estancia en Ibiza, Nobu Hotel Ibiza Bay ha organizado el próximo 30 de junio una inolvidable experiencia gastronómica. Este exclusivo evento consistirá en una experiencia Omakase de siete platos con un menú diseñado por el chef Nobu Matsuhisa junto a la estrella emergente Walt Sidoravicius, cuyo restaurante "Omakase by Walt", situado en Ibiza, ha sido galardonado recientemente con una Estrella Michelin.

Formado en los fogones de Nobu Tokyo bajo la tutela de Nobu Matsuhisa, Walt cuenta con unas habilidades culinarias ampliamente reconocidas. Ambos chefs mostrarán toda su magia culinaria en Nobu, el exclusivo restaurante japonés en Ibiza que cada verano sorprende a cientos de comensales.

Cena Omakase con Estrellas Michelin en Ibiza

La Experiencia Omakase comenzará a partir de las 19:00 horas con un “Meet & Greet” en el Rooftop de Nobu Hotel Ibiza Bay. Un espacio al aire libre con impresionantes vistas panorámicas sobre la bahía de Talamanca y Formentera, desde donde se divisa uno de los mejores atardeceres de la isla.

La velada continuará con la cena Omakase en Nobu a partir de las 20:30 horas. Promete ser uno de los eventos gastronómicos más importantes de la temporada. La disponibilidad de reservas es limitada y hay que reservar con antelación en la web de Nobu Hotel Ibiza Bay.

Un evento gastronómico imprescindible en Ibiza

Fecha y hora: Día 30 de junio a partir de las 19:00h

Día 30 de junio a partir de las 19:00h Precio por comensal: 300 euros. Incluye experiencia cena Omakase + welcome drink en el Rooftop con Nobu Matsuhisa y Walt Sidoravicius.

300 euros. Incluye experiencia cena Omakase + welcome drink en el Rooftop con Nobu Matsuhisa y Walt Sidoravicius. Plazas limitadas, obligatoria la reserva previa aquí.

Nobu Hotel Ibiza Bay, un destino cinco estrellas en la isla de moda

Nobu Hotel Ibiza Bay se ha convertido, desde que abrió sus puertas en 2017, en uno de los principales destinos cinco estrellas de la isla. Sus 152 habitaciones de diseño, de las cuales 90 son suites, con el lugar más deseado para descansar en Ibiza.

En sus lujosas instalaciones se encuentran, entre otros, The Ibiza Bay Spa by Six Senses, tres restaurantes, pool bar, Kids Club, una boutique, dos piscinas (una solo para adultos y otra familiar), un lounge, y un rooftop con impresionantes panorámicas sobre la bahía.

Este hotel de lujo en Ibiza ha sido reconocido por los prestigiosos Reader's Choice Awards 2020 de Conde Nast Traveler en el Top 20 de hoteles en España y Portugal. También fue distinguido en la categoría Resort del Año de Small Luxury Hotels. Y British Airways le otorgó el premio a la Excelencia del Cliente.

