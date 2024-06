Los dos hoteles que más están dando que hablar en Ibiza, Mondrian y Hyde, abren sus puertas esta temporada a los mejores chefs del mundo con ‘Best Of The Best Culinary Series’, experiencias gastronómicas mensuales para un selecto número de comensales. Se trata de unas residencias culinarias que nacen a través de la colaboración de la prestigiosa marca ‘50 Best’ ofreciendo diferentes conceptos para degustar delicias directas a todo tipo de paladares.

‘Best Of The Best Culinary Series’ será la primera experiencia culinaria de este tipo que se desarrolla en Ibiza con la intención de impulsar y transformar la gastronomía y la cultura de Cala Llonga, llevándola al siguiente nivel de sofisticación.

De la mano del grupo Ennismore, los hoteles Mondrian y Hyde comienzan esta serie que se llevará a cabo tanto en el restaurante japonés Niko, inaugurado el pasado mes de mayo, como en el mexicano Cuyo, ambos ubicados dentro de cada hotel.

Primera cita, con Pam Pichaya

El pistoletazo inicial de estas series lo dará la multipremiada chef Pam Pichaya Soontornyanakij con su estreno el próximo viernes 21 de junio en el restaurante Niko, el primer establecimiento de cocina japonesa de Cala Llonga.

El renombre internacional de la tailandesa viene con la rúbrica de ser considerada como la chef número uno de Asia coronándose como chef más joven en recibir una estrella Michelin. Al mismo tiempo ha ganado premios como ‘Apertura del Año’ de la Guía Michelin y es la cocinera más precoz en conseguir el galardón a la Mejor Chef Femenina de Asia de manos de la afamada marca World 50 Best Restaurants.

Potong es el restaurante que gestiona Pam Pichaya Soontornyanakij y es famoso por su innovador menú de degustación tailandés-chino de 20 platos, que le valió el puesto 17 en las listas Asia 50 Best y el 57 en las listas World 50 Best.

Una colaboración ilusionante

La colaboración de la chef Pam con Niko el 21 de junio se presenta como un evento gastronómico exclusivo en el que los invitados podrán degustar un menú condecorado con las prestigiosas estrellas Michelin que llega por primera vez a Ibiza. Las reservas ya están abiertas para esta esperada cita.

«¡Estoy muy emocionada de traer sabores tailandeses al primer restaurante japonés de Cala Llonga! Es un viaje culinario emocionante para combinar mis raíces tailandesas-chinas con el vibrante paisaje culinario de Ibiza, creando una experiencia gastronómica incomparable», comenta una ilusionada chef Pam sobre su desembarco en la isla blanca.

Un renombrado chef cada mes

Será la primera cita pero no la única de esta nueva iniciativa. Un ciclo en el que cada mes, de junio a septiembre, dos talentosos chefs aterrizarán en los restaurantes Niko y Cuyo con la intención de mostrar su imaginario gastronómico tanto a los huéspedes de los hoteles Mondrian y Hyde como a los residentes de la isla. Un encuentro con los sabores más explosivos e innovadores para todo tipo de paladares.

‘Best of the best culinary series’

Niko Cala Llonga

Chef Lineup (junio - septiembre)

-Pam, Potong (Chef del año y estrella Michelin. No. 17 '50 Best Asia'.

No. 57 '50 Best World')

-Louis Han, Nae:um (Estrella Michelin)

-Deepanker Khosla, Haoma (No. 90, 50 Best Asia; 1 estrella Michelin)

-Peter Lloyd, Sticky Mango

Cuyo Cala Llonga

Chef Lineup (junio - septiembre)

-Tomás Bermúdez,

La Docena (No. 48, 50 Best LATAM)

-Rivera Rio brothers, KOLI (No. 93, 50 Best LATAM)

-Edgar Núñez, Sud 777 (No. 31, 50 Best LATAM; No. 82, 50 Best World)

-Gerardo Vázquez Lugo, Nicos (No. 81, 50

Best LATAM)