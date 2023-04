Abril es un mes especialmente agradable para disfrutar al máximo de Ibiza. Si el tiempo acompaña, y parece que esta Semana Santa así será, pasar un día en el campo, descubrir las playas de la isla o dar un paseo por diferentes pueblos son planes perfectos para estos días. ¿Qué tal si los combinamos con una experiencia gastronómica que se adapte a nuestros gustos?

Desde finales de marzo, el goteo de aperturas de restaurantes en Ibiza ha sido constante: clásicos que descansan durante el invierno despiertan en primavera para continuar ofreciendo sus comidas y cenas a los residentes y visitantes de Ibiza.

Restaurantes de costa en Ibiza

La costa de Ibiza tiene rincones impresionantes de los que disfrutar, y muchos cuentan con restaurantes que apuestan en su mayoría por la cocina mediterránea, no sin toques creativos o internacionales. En Cala Jondal, Tropicana Beach Ibiza es uno de esos lugares en los que vale la pena detenerse. Sobre la arena y con unas vistas al mar increíbles se sirven platos que van desde la cocina más tradicional ibicenca y marinera, hasta una propuesta mediterránea e internacional elaborada con los productos más frescos.

Visitar Cala Tarida nunca está de más. Precisamente en esta bonita playa se encuentra Ses Eufàbies, un restaurante ideal para familias en Ibiza. Ensaladas, pastas, pescados y carnes componen la propuesta de este establecimiento, una apuesta segura en la costa.

El restaurante Ses Roques, en platges de Comte, también se encuentra en un paisaje espectacular: con vistas a las aguas turquesas que bañan la costa y s’Illa des Bosc en el horizonte. El Mediterráneo inspira la carta de este restaurante, todo un clásico para los amantes de la buena cocina.

En otra ubicación no menos impactante, Cala d’Hort, se encuentra el restaurante El Carmen. Saborear sus exquisitas paellas, pescados y mariscos es doblemente placentero con es Vedrà como telón de fondo. Nadie se puede perder la caldereta de langosta o el bullit de peix que elaboran al estilo tradicional.

También es especialista en bullit de peix, paellas y salmorra el equipo de cocina del restaurante Salvadó, ubicado en Pou des Lleó (Sant Carles).

En la costa de Sant Antoni se encuentra el chiringuito Cala Gracioneta, bajo la atenta mirada de la isla de sa Conillera. Este restaurante propone platos inspirados en el Mediterráneo y elaborados con productos de la isla. Como nota distintiva, sus arroces se cocinan al estilo tradicional con un toque de grill para finalizar.

Sobre la arena de Platja d’en Bossa se encuentra Nassau Beach Club, un paraíso para los que no quieren renunciar a un buen hilo musical mientras se deleitan con gastronomía de altura. La carta del restaurante es de tipo mediterráneo-asiática y se combina con los mariscos como especialidad.

El estilo mediterráneo se respira en Chambao, en la playa de Talamanca. Este restaurante situado dentro de Nobu Hotel Ibiza Bay permite comer con los pies en la arena, sintiendo la brisa marina a pocos pasos del mar. Las especialidades incluyen pescado fresco a la parrilla, paella, ensaladas saludables, exóticos cócteles y una delicada carta de selección de vinos.

Six Senses Ibiza es un oasis de tranquilidad en la bahía de Cala Xarraca. Allí se celebra los domingos un Sunday Brunch con productos orgánicos de temporada. Además, cuenta con otros espacios gastronómicos como el Farmers Market, La Plaza, The Orchard, The Beach Caves y el nuevo restaurante de Eyal Shani: North.

En plena naturaleza

Can Curreu es uno de esos lugares en los que apetece perderse durante todo el año. En plena naturaleza, su carta mediterránea con pinceladas creativas esconde auténticos tesoros gastronómicos. Su menú degustación puede combinarse con sesiones de spa, noches de alojamiento y paseos a caballo.

Quienes busquen un icono de los sabores ibicencos pueden reservar su mesa en el restaurante S’Espartar. Situado en la carretera a Cala Tarida, con vistas a las montañas, el establecimiento elabora los clásicos de la gastronomía local con un servicio cálido y amable.

A unos minutos de la ciudad de Ibiza se encuentra el restaurante Sa Fonda, donde la tradición ibicenca se respira en la decoración y la arquitectura. Tanto en el interior como en su gran jardín se pueden probar platos y recetas mediterráneas cocinadas sobre las brasas de olivo, donde la parrilla toma un gran protagonismo aportando un toque muy personal.

Cocinas en entornos urbanos

En un entorno urbano, dentro del Ibiza Gran Hotel (paseo Juan Carlos I de Ibiza), se encuentra La Gaia, laureado con una estrella Michelin y dos soles Repsol. El chef Óscar Molina, curioso por naturaleza, experimenta con nuevas técnicas, productos y texturas para sorprender a sus comensales con una cocina fusión que nace del producto ibicenco.

A pocos metros de allí se encuentra el restaurante Nobu, dentro de Nobu Hotel Ibiza Bay, donde deleitarse con los sabores más auténticos de la gastronomía japonesa a la carta o con el menú omakase, una degustación de seis platos para despertar emociones.

En Santa Eulària, Aguas de Ibiza Grand Luxe ya ha abierto sus puertas y presenta la nueva carta de su director gastronómico, el chef peruano Omar Malpartida, quien en su quinto aniversario llevará a los comensales de Maymanta a un auténtico viaje por los sentidos, desde las mesas de este restaurante ubicado en la azotea del hotel y que cuenta con un Sol de la Guía Repsol.

Muchas más opciones

El universo gastronómico de Ibiza es inabarcable, pero sí vale la pena mencionar otras propuestas como la que presenta El Club by Sa Nova Plaça (en sa Carroca), con una carta que cambia con la estación del año. Gastronomía de mercado que se puede disfrutar con calma, mientras los niños juegan en un espacio infantil (además, tienen un menú de lunes a viernes).

Otra recomendación tanto para familias como para grupos o parejas es el restaurante De Vila, situado en la plaza Antoni Albert i Nieto, con gastronomía ibicenca y mediterránea y carta para comartir por las noches.

Gallo Viejo es otra de las opciones recomendables para los comensales que quieran variedad sin perder un ápice de calidad. En su mesa se pueden saborear desde arroces, pescados y mariscos hasta carnes a la brasa de carbón de encina.

Para quienes busquen ampliar la experiencia gastronómica, Ibiza Corso (en Marina Botafoch) combina cenas con circuito de spa, masajes y packs de alojamiento.

Por otro lado, en Santa Gertrudis, la temporada 2023 ya ha comenzado para Macao Café: esencia italiana para disfrutar todas las noches.