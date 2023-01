Vicente Escandell y Juanjo Machado, dos apasionados del mundo de la carnicería y la gastronomía gourmet, decidieron en 2016 montar su propia carnicería tras más de 20 años de experiencia. Desde el principio tuvieron claro que sus apuestas serían la máxima calidad en sus productos y la excelencia en el servicio. Con estas premisas han conseguido la confianza de sus clientes, tanto particulares como del sector de la restauración.

Tras siete años en la calle Pere Francès ha llegado el momento de ampliar las instalaciones y Can Marsoc acaba de inaugurar una amplia nave con 250 metros cuadrados de frío en Puig d’en Valls junto a la glorieta de Jesús. «Se trata de un lugar estratégico en el centro de la isla», dicen Vicente Escandell y Juanjo Machado.

Para estos dos profesionales de la carnicería, el objetivo de las nuevas instalaciones es ofrecer una mejor atención y servicio a los clientes, a la vez que aumentar el espacio de trabajo para los empleados, y por supuesto contar con nueva maquinaria.

En el afán por ofrecer la máxima calidad y productos exclusivos a sus clientes, Can Marsoc es especialista en ternera, vaca y buey madurado de Galicia, Cantabria y País Vasco, en la especialidad Rubia Gallega, en carne de importación wagyu procedente de Japón y de Australia, así como en angus americano y australiano.

Además, otro de los puntos fuertes de Can Marsoc son los productos elaborados por ellos mismos en sus instalaciones. Entre los que destacan unas 15 clases de hamburguesas de angus, wagyu, entraña, vaca madurada, pollo empanado así como salchichas de pollo, albóndigas o chorizos, entre otras especialidades. Todos estos productos «son muy caseros», explican los propietarios de Can Marsoc. Para lograrlo, no utilizan colorantes, ni añaden féculas, ni agua, solo emplean los conservantes estrictamente imprescindibles que exigen las normativas sanitarias. «El resultado está a la vista: productos muy naturales y de primera calidad. Basta con hacer la prueba y comprobar cómo en la plancha nuestras hamburguesas no sueltan agua. Estamos muy orgullosos de los productos elaborados», apuntan Escandell y Machado.

Can Marsoc cuenta con una línea de productos ‘gourmet’ de altísima calidad

La confianza de sus clientes, entre los que figuran restaurantes de primer nivel y pequeños hoteles rurales que invierten en calidad, les ha llevado a incluir en su cartera otros productos gourmet como ostras francesas, atún rojo salvaje de almadraba, caviar de Riofrío o incluso una mantequilla premiada internacionalmente. «Ofrecemos pocas referencias pero de altísima calidad», aseguran los propietarios de Can Marsoc.

Tras la inauguración de la nueva nave, la próxima cita es su presencia en la feria Horeca que se celebrará en Ibiza.