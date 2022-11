Tras una gran temporada de verano el restaurante It prepara su carta de otoño con la idea de mantener abierto casi todo el año con horario reducido y una oferta adaptada a la estación culinaria para clientes y residentes con brunch los domingos.

-¿Qué cambios plantea para la temporada de otoño en It?

- Es otoño y tiempo de cambios y modificar un poco la cocina Retocaremos algunos platos de la carta con productos de temporada como las castañas, setas y lo que la naturaleza local nos ofrece y que deben estar en la mesa para mantener la frescura de nuestra base de producto local en la gastronomía italiana.

-¿Alguno novedad o plato especial a destacar?

-Mantenemos la idea de la compañía de salvaguardar la cocina italiana y sus platos tradicionales. Hay novedades con los entrantes y segundos centrada siempre en la idea de una auténtica cocina italiana con respeto a la tradición de sus sabores siempre con una calidad increíble que potencie los platos y sabores.

-¿También con ingredientes de temporada de la isla?

- Ibiza es una isla rica en gastronomía por lo que trabajamos con los productos italianos la pasta, el tomate, el aceite, el jamón, la mozarella pero también con productos ibicencos que son maravillosos como las verduras, la rúcula y lógicamente los combinamos para obtener platos originales y sabrosos de calidad basados en producto fresco y natural.

-¿Cómo va el crecimiento de la marca a nivel internacional?

- It es una familia más que una marca que desarrolla una forma de entender la cocina, crecemos de modo importante y somos críticos con nuestro formula. No somos dependientes de lo que sucede en el mercado sino con lo que la gente espera de comer de una firma italiana como nosotros. Ya hay restaurantes It en Ibiza, Milán, Porto Cervo, Mykonos, Tulúm y Londrés y la próxima apertura será en Dubai.

-¿Se mantiene el mismo concepto gastronómico en todos los locales o se adaptan su gastronomía de base a cada región a país?

-Buscamos una entidad gastronómica reconocible por eso gran pare del menú es igual para que se mantenga la experiencia culinaria en todos los restaurantes IT del mundo, aunque buscamos una relación especial con las recetas locales con las verduras, el pescado y las carnes respetando la tradición y la estacionalidad. Tratamos de usar lo que la naturaleza nos ofrece en cada lugar transformándolo a la cocina italiana.

- ¿Pero en Dubai será diferente?

-No creo que sea complicado porque es un lugar muy internacional con mucho turismo e implantaremos una filosofía muy precisa con lo que el lugar nos pueda aportar.

-¿Está contento con la evolución del concepto It?

- Si, especialmente con la experiencia y los equipos que estamos formando para atender los locales porque es importante como se trabaja el estilo de una marca. El futuro de la compañía es crecer y mejorar siempre lo que se pueda para ofrecer lo mejor al cliente que nos visite en cualquier parte del mundo.

-¿Y su evolución como chefs de dos estrellas Michelín

-Soy un chef que hace una gran autocrítica ante todo. Me interesa ante nada estar satisfecho de la labor que hago antes que recibir premios o galardones. Mi prioridad es una mejora constante en todo lo que realizamos porque no es fácil cocinar ni mantener la calidad de los platos, …. y no vivir del espectáculo.

¿Por qué es tan crítico?

- Porque la dificultad de cocinar no es hacerlo bien una vez sino mantener la calidad y hacerlo siempre igual e incluso mejorar el plato. Hoy en día con todo lo que sucede en una cocina se debe estar muy atento a la elaboración porque cambiar ingredientes o productos conlleva a retocar el sabor original, perder atención al cliente en la sala o caer en malos hábitos. Hacer un plato igual siempre y bueno siempre, no es fácil.

- ¿El servicio de sala se valora más actualmente en los restaurantes de calidad?

- En mis restaurantes no hago diferencia entre sala y cocina porque en la práctica el restaurante es como un teatro dónde todo tiene que tener armonía desde que se abre la puerta hasta que termina la función. Son igual de importantes el chef, la ayudante de cocina, el que friega los platos, el recepcionista o el camarero ya que todos conforman un conjunto y deben trabajar como en una obra coral de teatro, cada uno con su momento y cometido poniendo pasión y amor a lo que hacen.

- ¿Cómo explica el éxito de la gastronomía internacional en Ibiza con tantos chefs laureados e importantes?

- Ibiza tienen actualmente una consideración gastronómica muy alta como sucede en Ischia, la isla dónde tengo mi restaurante Danì Maison y Il Mosaico con dos estrellas Michelín. Son dos islas dificiles para obtener la calidad del producto necesaria lo que complica la producción pero mantiene un excelente nivel de calidad culinaria.

- ¿Cómo explica que los chefs famosos quieran estar aquí?

- Seguramente porque la calidad de la vida en la isla es diferente a la de una gran ciudad. La calidad de respirar una aire diferente, cosmopolita y a la vez divertido le otorga una forma maravillosa de vivir.

- ¿Cómo repercute la actual situación de crisis de precios a nivel mundial en la elaboración de los platos?

–Es muy complicado saber que pasa mañana porque todos esta aumentando de una forma alucinante y sobre todo hay una especulación que no se sabe por qué. El problema es muy serio porque todos nos vemos arrastrados por el aumento de los precios. En solo cinco meses el precio de la mozzarella de búfala ha aumentado en 4 euros el kilo y es un producto esencial en nuestras rectas, el aceite de oliva de calidad ha pasado de 0,80 a 3,90 y eso se repercute al turista y residente. La materia prima está alcanzando precios enormes y complicados, es difícilmente sostenible porque, además, el recibo de la energía eléctrica se ha cuadriplicado en Italia y el pequeño y mediano empresario está haciendo un gran sacrificio para sobrevivir.

-¿Italia está en un momento convulso por la situación internacional?

- No creo que Italia en particular esté viviendo un momento convulso, el mundo entero está en una fase complicada en lo político, social, cultural y económico, lo mismo que pasa en Italia ocurre en España, Gran Bretaña o Rusia porque dependemos de una situación de crisis mundial.

- ¿Por qué la gastronomía italiana es tan universal?

- La gastronomía italiana tiene una gran historia y tradición porque tiene, sobre todo, unos grandes productos y recetas. He trabajado en España, en el País Vasco, y debo decir que la cocina española no tiene nada que envidiar, sin embargo la cocina italiana, francesa, española y asiática son más populares porque las tradiciones, la cultura y el patrimonio gastronómico forman parte de su idiosincrasia. Sucede que este tipo de gastronomías está circulando cada vez más entre sí y se está creando un hibrido de estilos de cocina convirtiéndolo en una cocina estándar universal pero perdiendo un poco de su identidad.