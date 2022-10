El Congreso San Sebastián Gastronomika ha rendido homenaje en su última edición, celebrada entre el 2 y el 5 de octubre, a Gran Bretaña. Más de 70 chefs (32 de ellos estrellados) y profesionales de la restauración han subido a los diferentes escenarios del salón para ilustrar en alguna de las actividades programadas, 40 de ellas ponencias en el auditorio principal.

En esta edición, tres de los mejores embajadores de la cocina española en Londres han charlado sobre países y oportunidades en el escenario del Kursaal. José Pizarro, propietario y chef de José Pizarro; Quique Dacosta, que gestiona en Londres de Arros QD, y Ángel Zapata, chef en Barrafina*, han compartido opiniones para coincidir en que «Londres quiere a España y a sus productos», por lo que invitaban a otros restauradores a abrir negocio allí. «Hay hueco», dicen.

Lo hay porque «el británico tiene la mente abierta, le gusta probar y aprender, y le encanta nuestra cultura», explicaba el gran padrino de la cocina española en Londres, José Pizarro, quien asevera desde su experiencia que el conocimiento sobre nuestro producto ha aumentado. «Al principio les enseñaba un jamón y me decían que era bueno ese ‘Parma ham’...». «Pero eso es normal -se sumaba Dacosta-. Los italianos habían llegado antes».

Se necesita tiempo, que «están aprovechando ahora muchos restauradores y distribuidores». Convencidos del buen momento del producto y concepto español, los tres convergían en señalar las oportunidades existentes, aunque «el nivel gastronómico de Londres es muy alto. Se come muy bien», matizaba Zapata, al frente de un bar de frituras con estrellas Michelin.

Pedro Subijana y los currículums

Uno de los padres de la Nueva Cocina Vasca, Pedro Subijana, no podía faltar a la cita. «Cada año creo que será el último pero siempre me lían», bromeaba antes de cocinar y mostrar su preocupación por el problema de la falta de personal. «Recibes currículums que parecen hechos por Spielberg, pero a la hora de la verdad, ni la mitad. Tenemos que combatir esta carencia con formación», reivindicaba antes de pasar a detallar las recetas de su nuevo menú degustación. Entre ellas, el Damero, dados de panceta y col envueltos en obulato y pasados por la sartén con una salsa elaborada con otros cortes del cerdo, o el torrezno de patata.

El de Akelarre se despedía del escenario con un mensaje: «Tenemos que conseguir que al igual que se dice con orgullo que uno es cocinero se pueda decir también ‘soy camarero’ sacando pecho». Otra proclama de Subijana: «La clientela tiene que aprender a respetar a los camareros, las normas de cada casa. Es cierto que a nosotros no nos paga la empresa sino los clientes, pero ésta es una profesión que no se perdona lo que se perdona en otras. Si vas a un banco diez minutos antes de cerrar y no te atienden, no te quejas. Pues lo mismo. Pedimos más respeto». Auditorio en pie.

Un ‘tour’ por España

Los congresistas han conocido Gran Bretaña, pero también se han dado una vuelta por España para sondear el estado de la gastronomía patria. Durante el congreso también han subido al auditorio Paulo Airaudo (Amelia**, San Sebastián), Rubén Campos (El Rincón de Diego*, Cambrils), Samuel Naveira (Mu.Na*, Ponferrada), Javi Estevez (La Tasquería*, Madrid), Enrique Pérez (El Doncel*, Sigüenza) o Nandu Jubany, que aunque regente el estrella Can Jubany de Calldetenes ha subido al escenario representando su restaurante en Formentera (Es Còdol Foradat) para enseñar cómo cocina en la isla la langosta. Además, varios profesores del Basque Culinary Center han hablado de innovación junto a Diego Guerrero (DSTAgE**, Madrid) y Edorta Lamo (Arrea!, Kanpezu).

Por su parte, Quique Dacosta ha repasado los platos de uno de los actos de su menú actual, ahondado en el plato de gamba, siempre hervida con agua de mar. «Cocerla así nos cambió la mirada sobre ella», comentaba. En total, «hemos podido hacer unas 50 recetas de gamba, siempre roja de Dénia, y siempre desde una óptica contemporánea».

Humildad y cercanía

Las grandes estrellas de la cocina se han subido al escenario no para dar ponencias salpicadas de ego, sino que lo han hecho con humildad y cercanía. Pero, por encima de todo, con vocación de servicio, tratando de ser útiles a sus compañeros, sin endiosamientos, con generosidad.

Albert Adrià, Ricard Camarena, Quique Dacosta, Pedro Subijana, Andoni Aduriz, Aitor Arregi… Todos han validado la revisión del rol de los congresos de gastronomía y han hecho de la 24ª Gastronomika la edición del compartir, no del competir. Vinieron al Kursaal con un objetivo: mirar a los ojos a los compañeros para sumar. Una edición que con el lema ‘United Kulinary’ pretendía hacer frente a ese símbolo de ruptura que fue el Brexit defendiendo el anti-Brexit culinario con una gastronomía sin fronteras.

Defensa de la carne

La carne y la parrilla han protagonizado la última sesión de San Sebastián Gastronomika. El chef de Mugaritz, Andoni Luis Adúriz, ha reflexionado sobre el fuego como herramienta sobre la que ha construido su nuevo restaurante Muka, y como elemento «que nos ha guiado toda la vida», «pero un elemento que se está perdiendo», comentaba el escritor argentino Martín Caparrós, al que Andoni Luis Aduriz ha invitado a participar online. «El fuego nos lo ha dado todo –seguía el escritor-. Nos hemos relacionado siempre con el fuego pero ahora ya no sucede. El fuego ya no es el espacio central de los países ricos. En nuestras casas ya casi no hay fuego, ni fósforos. Hasta los coches son eléctricos. En nuestras vidas ya no hay fuego. Ha pasado a ocupar un lugar nostálgico. Y es un cambio radical. Ahora quizá el fuego solo importa en las buenas cocinas». Como la de Muka.

«Hay una demonización de la carne, y no puede ser. La carne de vacuno es el único alimento que captura más carbono del que emite. Ahora hay críticas pero la solución a todo es la biomímica, la ganadería regenerativa que hace que los ganados pasten juntos y fertilicen los campos». Explicaba este sistema que «debe ayudar al planeta» el parrillero más famoso de Buenos Aires, (Don Julio, #14 según The World’s 50 Best), un Pablo Rivero que hacía un llamamiento a participar de este sistema.

Elena Arzak, Dani García, Eneko Atxa, Albert Adrià, Oriol Castro, Ricard Camarena, Josean Alija y Gastón Acurio han sido otros de los chefs que han pasado por el salón de gastronomía. Un certamen en el que también ha habido concursos y, por fin, degustaciones, que habían estado pausadas por la pandemia. Un reencuentro con la normalidad.