Six Senses Ibiza ha inaugurado su programación de otoño con un irresistible plan gastronómico. Se trata del Farmers’ Market Brunch Experience, que se celebrará cada domingo, entre las 12.30 y las 16.30 horas, en el acogedor y elegante restaurante Farmers’ Market, con vistas panorámicas a la bahía de Cala Xarraca.

Inspirado en la filosofía gastronómica del resort, The Sunday Brunch propone una exquisita selección de platos orgánicos, nutritivos y saludables realizados con productos de temporada que invitan a disfrutar de los sabores de la nueva estación en un ambiente vibrante y cosmopolita.

El brunch comienza con una tentadora selección de estaciones culinarias, desde el espectacular Raw Bar (sashimi, sushi, ostras y ceviche) a exquisitos ibéricos al corte de la Bodega del restaurante, originales opciones vegetales, focaccia al horno de leña, repostería al estilo francés y Ice Creams Bar.

El menú continúa a la carta con una selección de entrantes, desde huevos preparados de diferentes maneras a ensaladas y cremas frías como la vichyssoise de puerros. Para terminar, el plato principal, con sabrosas propuestas como carrillera de ternera, arroz de marisco, ravioloni de calabaza y corte de pescado del día.

Con música en vivo, en el confortable comedor del restaurante Farmers’Market, decorado con impresionantes fotografías de Magnum Photos, Farmers’ Market Brunch Experience será este otoño una cita imprescindible para los amantes del brunch en Ibiza.

El precio de esta experiencia son 75 euros por persona (soft drinks, 50 por ciento para menores de 12 años), 110 euros con coctelería y vinos. Comida de cortesía para niños menores de cuatro años y acceso a Grow with Six Senses, el centro lúdico-educativo infantil de Six Senses Ibiza. Reservas: dining-ibiza@sixsenses.com.