Seis restaurantes españoles han logrado colocarse entre los cincuenta mejores del mundo según la lista de ‘The World’s 50 Best Restaurants’, que dio a conocer la semana pasada en una ceremonia celebrada en Londres, y que ha otorgado la primera posición al danés ‘Geranium’ del chef Rasmus Kofoed.

El evento, que anualmente reúne a los chefs, restauradores, medios de comunicación y gastrónomos más importantes del mundo, ha distinguido con una ‘medalla de bronce’ al restaurante Disfrutar de Barcelona, mientras que ha otorgado una cuarta posición al DiverXo del cocinero madrileño Dabiz Muñoz, en una meteórica subida desde el 20.

A Geranium, que ha pasado del segundo puesto al primero, le siguen Central (Lima) en el segundo puesto, Disfrutar en el tres, DiverXO en el cuarto lugar y Pujol (Ciudad de México) en el quinto lugar.

Sale del ‘top 5’ Asador Etxebarri (Vizcaya), que del tres baja al seis, aunque España mantiene dos de sus restaurantes en él, igual que tuvo en 2021.

Quique Dacosta también está de celebración, tras volver al 50 Best ocupando el puesto 42 con su Quique Dacosta Restaurante (Comunidad Valenciana), que en la pasada edición ocupaba el puesto 74, ya que esta selección se completa hasta llegar al centenar.

Además, Aponiente (Cádiz), ha sido reconocido como Mejor Restaurante Sostenible del planeta gracias su trabajo de innovación en el ámbito marino y de aprovechamiento de recursos desconocidos como el plancton o el cereal del mar, aunque este año no haya sido incluido entre los cien mejores. En 2021 ocupó el puesto 79.

En la gala se desveló el premio al mejor sumiller, que se estrena este año, que se llevó el español Josep Roca, de El Celler de Can Roca (Girona).

Otros restaurantes españoles han bajado en la lista de los 50 mejores, como Mugaritz (Guipúzcoa), que ha bajado al puesto 21 (el año pasado regentó el 14). El también guipuzcoano Elkano se mantiene en la misma vigésimo sexta posición que el año anterior.

Así, España suma seis restaurantes entre los 50 mejores del mundo -Disfrutar, DiverXO, Elkano, Mugaritz y Quique Dacosta Restaurante- los mismos que en 2021, aunque el valenciano haya sustituido a Azurmendi (Vizcaya), que se sitúa actualmente en el puesto 55.

España y Estados Unidos encabezaron en 2021 la lista de los países con más restaurantes en la lista de The World’s 50 Best Restaurants con seis establecimientos galardonados cada uno.

Best of the Best

A la gala asistieron los chefs más importantes del panorama internacional, entre ellos muchos otros españoles que posteriormente celebraron esta fiesta de la gastronomía.

The 50 Best Restaurants presenta también el grupo de élite de los restaurantes Número Uno en su prestigiosa lista a lo largo de los años. Chefs y equipos de cocina que han demostrado con creces su valía serán honrados para siempre como destinos gastronómicos emblemáticos en el salón de la fama Best of the Best.

Entre estos prestigiosos restaurantes hay dos españoles: El Bulli (2002, 2006-2009) y El Celler de Can Roca (2013, 2015). El elenco de restaurantes premiados con el broche de oro se completa con The French Laundry (2003-2004), The Fat Duck (2005), Noma – ubicación original (2010-2012, 2014, 2021), Osteria Francescana (2016, 2018), Eleven Madison Park (2017) y Mirazur (2019).

La gala, que reunió a los mejores cocineros del mundo y fue conducida por el actor Stanley Tucci, se celebró en Old Billingsgate de Londres, una vez que la organización descartase Moscú como escenario por la guerra contra Ucrania, lo que también ha dejado fuera del listado a los restaurantes rusos White Rabbit y Twins Garden.